מבצע החיסונים הנרחב בישראל, מביא גם למחקר ישראלי מקיף ראשון העובר ביקורת עמיתים ומתפרסם בכתב עת מדעי, אודות יעילות החיסון.

מכון המחקר של קופת החולים שיתף פעולה עם אוניברסיטת הרווארד האמריקנית, במטרה להגיע לתמונת מצב נרחבת על יעילות החיסון של חברת התרופות פייזר. התוצאות הסופיות התפרסמו בכתב העת המדעי "The New England Journal of Medicine" לאחר שעברו ביקורת עמיתים.

לפי המחקר, גם קבלת מנה אחת בלבד של חיסון מונעת הדבקה ותחלואה בקורונה, אך לא בהיקף הגבוה כמו אחרי קבלת החיסון השני.

תוצאות המחקר מלמדים כי בימים 14-20 אחרי קבלת המנה הראשונה, יש ירידה של 57% בהדבקה, ירידה של 62% בתחלואה קשה, וירידה של 72% בתמותה.

בימים 21-27 אחרי המנה הראשונה, יש 66% הפחתה בהדבקה, 80% ירידה בתחלואה הקשה וירידה של 84% בתמותה מקורונה.

שבוע לאחר קבלת המנה השנייה, יש 94% הפחתה בהדבקה, 92% אחוז ירידה בתחלואה הקשה וירידה של 85% עד 100% בתמותה, כאשר לנתון זה אין עדיין מספר מדויק במחקר.

פרופ' רן בליצר, מנהל מכון המחקר של כללית, אמר כי "המחקר מראה באופן חד משמעי כי החיסון יעיל ביותר במניעת מחלה ומחלה קשה מנגיף הקורונה שבוע לאחר המנה השנייה, ומספק הגנה חלקית בלבד בשבועות מוקדמים יותר לאחר החיסון".

"תוצאות אלו דומות לתוצאות שדווחו במחקר הקליני המקורי של חברת פייזר. המשמעות הפרקטית של המחקר ברורה, ואני קורא לכל מי שטרם התחסן לעשות כן", הוסיף.

לדבריו, "כעת הממצאים ברורים - החיסון יעיל ביותר ומקטין משמעותית את התחלואה והתמותה מהמחלה, אולם ההגנה איננה מוחלטת ואינה קרובה ל-100%. על כן, בתקופה זו של התפשטות נרחבת של המחלה בקהילה על המתחסנים לגלות זהירות יתרה - גם אחרי שחלף שבוע מהמנה השניה ובוודאי קודם לכן".