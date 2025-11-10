דרמה מתמשכת בדרום הארץ: כבר מספר ימים שמשטרת ישראל מנהלת מצוד רחב היקף אחרי רביע אבו עראר טאלקת, החשוד המרכזי במעורבות באירוע רצח מחריד שאירע לאחרונה בלב הפזורה הבדואית.

המקרה, שמוגדר על ידי המשטרה כחלק מסכסוך משפחתי פנימי ואלים, העלה חשש כבד בקרב התושבים מהסלמה נוספת באלימות.

על פי המידע שהגיע לידי המשטרה, טאלקת אינו חמוש באקדח רגיל, אלא בנשק חם צבאי גנוב מסוג M16.

שימוש בנשק מסוג זה בסכסוך פנים-משפחתי מציג עליית מדרגה מדאיגה בחומרת אירועי האלימות במגזר ומדגיש את הסכנה המיידית הנשקפת ממנו לציבור הרחב ולמעורבים בסכסוך.

פעילות שוטרי מחוז דרום נמשכת סביב השעון, כאשר מרכז הכובד הוא איתורו המהיר של החשוד המרכזי מרגע האירוע. המשטרה מפעילה אמצעים טכנולוגיים מתקדמים בניסיון לאתר את מקום מחבואו של טאלקת, הנחשב מסוכן ביותר.

החשש הגדול כרגע הוא שלא רק שהיורה עדיין חופשי וחמוש, אלא שייתכן והוא נעזר ברשת של מסתייעים, שכן המשטרה אינה מחפשת רק אחריו, אלא גם אחרי "חשודים נוספים ברצח" המעורבים בפרשה.

ככל שהמצוד נמשך, גובר החשש בקרב גורמי האכיפה שבריחתו של החשוד עלולה להוביל לניסיונות נקמה או לחיסולים נוספים במסגרת אותו סכסוך משפחתי.

בשל חומרת האירוע ורמת הסיכון הגבוהה, המשטרה פונה לציבור הרחב: כל אדם שמזהה את רביע אבו עראר טאלקת או שיש בידיו מידע על מקום הימצאו, מתבקש ליצור קשר מיידי עם מוקד החירום 100 של המשטרה או עם תחנת ערוער, ואינו נדרש להתקרב או לנסות לעצור אותו באופן עצמאי.