חטיפה מחוץ למאפייה: נער בן 13 הוכנס לרכב בכוח לאחר שקיבץ נדבות

כתב אישום הוגש נגד צעיר וקטין מנוף הגליל בגין חטיפת נער בן 13, פלסטיני מעבר לקו הירוק, שקיבץ נדבות מחוץ למאפייה בנצרת. הוא בתגובה ניסה להביא לחוטפיו חמישים שקלים (משפט)

רכב נמלט (צילום אילוסטרציה: צילום תנועה )

פרקליטות המדינה הגישה היום (שני) לבית המשפט המחוזי בנצרת כתב אישום נגד צעיר בן 21, וקטין נוסף, שניהם תושבי נוף הגליל, בגין שוד בנסיבות מחמירות, חטיפה ואיומים.

כתב האישום הוגש לאחר שחטפו קטין בן 13 שקיבץ נדבות ושדדו ממנו כספים תוך שימוש באלימות ואיומים.

על פי כתב האישום, שהגישה עו"ד רג'ד שדאפנה מפרקליטות מחוז צפון (פלילי), זה התרחש לפני כשבועיים. ביום 27 באוקטובר 2025 שהו הנאשמים, יחד עם אחרים, בסמוך למאפיית "זעתר" בעיר נצרת.

במקום שהו קטינים המתגוררים מעבר לקו הירוק, שעסקו במכירת מצתים וקיבוץ נדבות. הנאשמים הבחינו באחד הקטינים, אז גמלה בליבם ההחלטה לחטוף אותו.

בהמשך, אחד הנאשמים חסם את דרכם של הקטינים באמצעות רכב, בעוד הנאשם השני התנפל על הקטין, הכניס אותו בכוח לרכב והשניים נמלטו מהמקום.

במהלך הנסיעה, הצמיד אחד הנאשמים מברג לצווארו של הקטין, איים עליו ודרש ממנו למסור לידיהם את כספו. הקטין, שחשש לחייו, מסר לידיהם סכום של כ־50 ש"ח. חברו של הקטין התקשר למשטרת ישראל ודיווח על החטיפה.

לאחר מכן הורו הנאשמים לקטין להובילם למקום שבו שוהים קטינים נוספים תושבי השטחים.

הקטין עשה כדברם והובילם אל שטח פתוח הסמוך לאזור התעשייה בנצרת, שם נטלו הנאשמים תיק ובתוכו סכום של כ־1,015 ש"ח וכספים זרים נוספים, תוך שהם מאיימים על הקטין באלות ובגז מדמיע.

הנאשמים נעצרו זמן קצר לאחר מכן על ידי כוח משטרה שביצע סריקות באזור. הפרקליטות ביקשה לעצור את השניים עד תום ההליכים המשפטיים נגדם.

