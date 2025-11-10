נעצר חשוד בפיגוע הרצחני: דאג שהמטוס יתפוצץ על נוסעיו היהודים

זכי האג' ג'ליל, החשוד המרכזי בפיגוע הקטלני בפנמה לפני כשלושים שנה, בו נהרגו 21 נוסעי מטוס, 12 מהם יהודים, נעצר בוונצואלה. כך הודיעה אתמול משטרת פנמה.

הפיגוע הרצחני והקטלני התרחש בחודש אב תשנ"ד. המטוס המריא מנמל התעופה מקולון לעבר פנמה סיטי. על המטוס היו 18 נוסעים, רובם - 12 במספר - יהודים, חברי הקהילה היהודית של פנמה.

זמן קצר אחרי ההמראה המטוס התפוצץ. ההערכות הן כי מחבל מתאבד השייך לחמאס הסתיר חומרי נפץ בתוך מכשיר קשר נייד, שהעלה עמו למטוס, ופיצץ את המטוס על יושביו. כאמור, כל הנוסעים נרצחו בפיגוע, וכך גם שלושה אנשי צוות.

חקירת האירוע התנהלה בעצלתיים. רק לפני כשש שנים היא נפתחה מחדש, לאחר שישראל העבירה מידע שמדובר במתקפת טרור שבוצעה ככל הנראה בידי חיזבאללה.

לפני כשנה פרסם משרד החוץ האמריקני קריאה ללהבאת מידע על האחראים לפיגוע והציע פרס של חמישה מיליון דולר למי שיביא מידע.

בתום פעולות חקירה מסועפות עלה כי ג'ליל הוא שתיאם עבור המחבלים את הלוגיסטיקה והתחבורה. הוא נחשב לחשוד המרכזי.

לפי הודעת משטרת פנמה, מעצרו של ג'ליל בוצע ב-6 בנובמבר, בשבוע שעבר, באי מרגריטה, והליך ההסגרה לפנמה נמצא בעיצומו. אם יורשע צפוי להיגזר דינו למאסר עולם.