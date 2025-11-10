חודשיים של טרור במעון: 15 תינוקות – הצעיר שבהם בן שישה חודשים בלבד – חוו שגרת אימה יומיומית תחת ידיה של מי שאמורה הייתה לשמור עליהם.

כתב אישום חמור שהוגש היום (ראשון) לבית המשפט המחוזי בתל אביב חושף מסכת מתמשכת של אלימות, השפלה והתעללות שביצעה מטפלת בת 59 מנתניה, שעבדה בגן יוקרתי בלב העיר.

על פי כתב האישום, שהוגש באמצעות פרקליטות מחוז מרכז (פלילי), המטפלת תועדה ב־59 מקרים שונים של אלימות כלפי תינוקות ופעוטות רכים בשנים. המעשים, שתועדו במצלמות הגן, כוללים הטחת תינוקות על מזרנים, משיכה בכוח בידיים וברגליים, גרירה על הרצפה, חבטות והצמדת ראשיהם למזרנים תחת שמיכות – למשך דקות ארוכות, כשהם בוכים ונאבקים.

הפרקליטות מתארת מטפלת ש"השליטה אווירת פחד בגן, ונהגה בפעוטות כאילו חפצים הם". אחד המקרים הקשים התרחש בעת מנוחת הצהריים, כאשר פעוטה בת כשנה בלבד שזחלה מהמזרן הורמה באגרסיביות, הוטחה על המזרן כך שגופה "קפץ מעוצמת ההדף", ולאחר מכן נצפתה המטפלת מצמידה את ראשה בכוח לשמיכה במשך דקות ארוכות.

במקרה אחר, תפסה את אחד הפעוטות בפרקי ידיו, הניפה אותו באוויר והשליכה אותו לעבר מתקני המשחק. בהזדמנות אחרת גררה פעוט על הרצפה ודחפה אותו ברגלה. עוד מתוארים מקרים של האכלה בכפייה, במהלכם הצמידה המטפלת תינוקות לכיסאות ודחפה אוכל לפיהם בכוח, חרף בכיים וקריאותיהם.

אחד האירועים המתוארים בכתב האישום מציג את המטפלת חוטפת צעצוע מידיו של פעוט – ומכה אותו בפניו.

הפרקליטות מייחסת לנאשמת עבירות חמורות של התעללות בקטינים חסרי ישע ותקיפה בנסיבות מחמירות ובריבוי מקרים. בכתב האישום נכתב כי “המעשים בוצעו באכזריות, באופן שיטתי ומתמשך, כלפי פעוטות חסרי ישע שהיו נתונים למרותה.”