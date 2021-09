קולות נפץ עזים נשמעו הלילה (בין חמישי לשישי), מעט לאחר השעה אחת וחצי לפנות בוקר, באזור המרכז. תושבים בתל אביב, חולון, רמת גן, אלעד ומקומות נוספים דווחו על רעידות חזקות. "הבית רעד", סיפרו רבים, "פיצוצים מטורפים".

לפי אלון בן דוד, הפרשן הצבאי של חדשות 13, מקורן של הפיצוצים הוא ככל הנראה בנ"מ סורי שחצה את המרחב האווירי של ישראל ונפל בים. לא הופעלה התרעת צבע אדום כיוון שלא היה איום נפילה בשטח ישראל בשטח מיושב.

במקביל, לפי דיווחים זרים בטלוויזיה הסורית, ישראל תקפה באזור דמשק, ונזק נגרם לרכוש. עוד דווח כי מערכת ההכנה האוויריות הופעלו בתגובה לתקיפות אוויריות שבוצעו בידי ישראל. יש המעריכים כי תקיפה בוצעה גם משטח לבנון לסוריה.

Video is circulating on social media of #Syria's air defense system being activated in response to reported airstrikes by #Israel this evening in Damascus. pic.twitter.com/LPEkvmCD0X