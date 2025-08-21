כיכר השבת
צעיר נפצע בראשו - מירי

תקרית ירי בבנימין: רועה צאן יהודי הותקף על ידי ערבים, כוחות בדרכם למקום

עימות פרץ הבוקר בחוות גל יוסף סמוך ל'מלאכי השלום', בין רועה צאן יהודי לבין מחבל מהכפר הסמוך, הצעיר נפצע באורח קל וכוחות גדולים הוקפצו למקום (חדשות בארץ)

הזירה הבוקר (צילום: מד"א)

ירי בוצע לפני שעה קלה (חמישי) לעבר נער כבן 20, רועה צאן יהודי, שעל פי גורמי הרפואה הוא נפצע באורח קל, כוחות צה"ל הוקפצו למקום.

מדובר צה"ל נמסר: "התקבל דיווח על אירוע ביטחוני סמוך ליישוב מלאכי השלום שבחטיבת בנימין, הפרטים בבדיקה".

מהצלה יו"ש ללא גבולות נמסר: "רועה יהודי מחוות גל יוסף נפצע קל בראשו לאחר שהתקף ע"י ערבים ייתכן מירי כוחות חברו אליו סמוך למלאכי השלום".

כעבור דקות נמסר עדכון סיכום: "מחבל מהכפר אל מועייר ירה מספר כדורים מאקדח לעבר הרועה וגם תקף את הרועה שנאבק עימו. הרועה נפצע קל מהמאבק עם המחבל ומסתמן שהפציעה שלו בנס לא נגרמה מהירי. המחבל נמלט והפצוע פונה לשערי צדק. בהמשך נפרסם דו"ח שכולל את כל הנפגעים השנה מתקיפות של רועי צאן וחוות יהודיות".

ממוקד עדכוני יו''ש נמסר: "דיווח ראשוני על ארוע ירי סמוך לחוות מלאכי השלום בגוש שילה. ככול הנראה מדובר בירי לעבר רועה צאן יהודי. כוחות רבים בדרכם למקום".

חובש בכיר במד"א שאול מלכה סיפר: "כשהגענו למקום האירוע ראינו צעיר כבן 20 שהיה בהכרה. הוא סיפר לנו שנפצע בראשו וידענו שעלינו לפעול במהירות. רצנו אליו, ביצענו בדיקות רפואיות והענקנו לו טיפול רפואי ראשוני בשטח. תוך המשך הטיפול, פינינו אותו לבית החולים כשמצבו מוגדר קל. האירוע יכל להסתיים אחרת."

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר