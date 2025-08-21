ירי בוצע לפני שעה קלה (חמישי) לעבר נער כבן 20, רועה צאן יהודי, שעל פי גורמי הרפואה הוא נפצע באורח קל, כוחות צה"ל הוקפצו למקום.

מדובר צה"ל נמסר: "התקבל דיווח על אירוע ביטחוני סמוך ליישוב מלאכי השלום שבחטיבת בנימין, הפרטים בבדיקה".

מהצלה יו"ש ללא גבולות נמסר: "רועה יהודי מחוות גל יוסף נפצע קל בראשו לאחר שהתקף ע"י ערבים ייתכן מירי כוחות חברו אליו סמוך למלאכי השלום".

כעבור דקות נמסר עדכון סיכום: "מחבל מהכפר אל מועייר ירה מספר כדורים מאקדח לעבר הרועה וגם תקף את הרועה שנאבק עימו. הרועה נפצע קל מהמאבק עם המחבל ומסתמן שהפציעה שלו בנס לא נגרמה מהירי. המחבל נמלט והפצוע פונה לשערי צדק. בהמשך נפרסם דו"ח שכולל את כל הנפגעים השנה מתקיפות של רועי צאן וחוות יהודיות".

ממוקד עדכוני יו''ש נמסר: "דיווח ראשוני על ארוע ירי סמוך לחוות מלאכי השלום בגוש שילה. ככול הנראה מדובר בירי לעבר רועה צאן יהודי. כוחות רבים בדרכם למקום".

חובש בכיר במד"א שאול מלכה סיפר: "כשהגענו למקום האירוע ראינו צעיר כבן 20 שהיה בהכרה. הוא סיפר לנו שנפצע בראשו וידענו שעלינו לפעול במהירות. רצנו אליו, ביצענו בדיקות רפואיות והענקנו לו טיפול רפואי ראשוני בשטח. תוך המשך הטיפול, פינינו אותו לבית החולים כשמצבו מוגדר קל. האירוע יכל להסתיים אחרת."