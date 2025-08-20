כיכר השבת
תיעודים דרמטים מעזה

צפו: המחבל ניסה לחזור לפיר המנהרה, הוא לא ציפה למה שהלוחם יעשה

דובר צה"ל מפרסם תיעודים דרמטיים מניסיון התקיפה של המחבלים היום בחאן יונס שבדרום רצועת עזה | בתיעוד נראים המחבלים ליד פיר המנהרה שממנו יצאו | בתיעוד המשך נראה פיצוץ אדיר מעל אחד המחבלים שניסה להימלט (צבא וביטחון)

(צילום: דובר צה"ל)

תיעודים דרמטיים מניסיון ההתקפה של מחבלי חמאס היום (רביעי) על לוחמי צוות הקרב החטיבתי כפיר בחאן יונס שבדרום רצועת עזה - מתפרסמים הערב על ידי דובר .

בתיעוד נראים המחבלים הרבים לאחר צאתם מפיר המנהרה הגדול, בין ההרי החול. בתיעוד נראים המחבלים מנסים לברוח לכל עבר. אחד המחבלים מופצץ מהאוויר. בנוסף פרסם דובר צה"ל תמונות של המחבלים שחוסלו בקרב.

התקרית התרחשה הבוקר, כאשר חוליה גדולה של מחבלים תכננה מארב על חיילים בחאן יונס שבדרום רצועת . החוליה יצאה מפיר מנהרה ותכננה לרצוח חיילים ואף לחטוף חיילים ששהו במקום באותה עת.

הכוחות בחסדי שמיים, זיהו בזמן את החוליה ופתחו בקרב יריות שנמשך יותר מחצי שעה, במקביל הוזנק גם כלי טיס צה"לי שסייע ללוחמים. בסיום הקרב הקשה חוסלו חלק מהמחבלים כאשר חלק אחר מצליח להסתתר. שלושה לוחמים נפצעו.

המחבלים שחוסלו (צילום: דובר צה"ל)
המחבלים שחוסלו (צילום: דובר צה"ל)

דובר צה"ל מסר: "מוקדם יותר היום (ד׳), יותר מ-15 מחבלים ביצעו התקפה משולבת של ירי מקלעים ונ״ט, ומספר מחבלים חדרו למגנן של כוחות מגדוד נחשון של חטיבת כפיר במרחב ח׳אן יונס.

"במהלך האירוע, לוחמי החטיבה הצליחו לחסל כ-10 מחבלים חמושים בקרב פנים מול פנים ובסגירת מעגל מהירה מהאוויר. האירוע עודנו מתנהל, והכוחות ממשיכים במאמץ לאיתור וחיסול המחבלים. כתוצאה מהירי שבוצע, לוחם מגדוד נחשון (90), חטיבת כפיר, נפצע באורח קשה ונפצעו שני לוחמים נוספים באורח קל".

