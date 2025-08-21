פעילות כוחות צה"ל בסוריה ( צילום: דובר צה"ל )

מה קורה מתחת לרדאר בסוריה? כוחות חטיבת ׳ההרים׳ בפיקוד אוגדה 210 השלימו אתמול (רביעי) פשיטה על מספר מוצבי קומנדו של המשטר הסורי הישן, בסמוך למורדות ׳כתר החרמון׳ בסוריה.

במסגרת הפעילות, הכוחות עצרו ותחקרו בשטח מספר חשודים אשר עסקו בהברחה וסחר של אמצעי לחימה מסוריה ללבנון, בהודעת צה"ל נאמר כי "אמצעי הלחימה בהם סחרו הוחרמו". במהלך הפשיטה והסריקות במוצבים נמצאו יותר מ-300 אמצעי לחימה, כלל האמצעים הוחרמו. מצה"ל נמסר כי "כוחות החטיבה ממשיכים לפעול במרחב על מנת להגן על ביטחון אזרחי מדינת ישראל ותושבי רמת הגולן בפרט".