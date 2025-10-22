כוחות שמתנגדים לחות'ים בתימן ונתמכים בידי האמירויות עידכנו היום (רביעי) כי תפסו אונייה איראנית ועליה אמל"ח בקרבת באב אל-מנדב בים סוף שהייתה בדרכה לחות'ים. הספינה הייתה בדרכה לאזורים בשליטת החות'ים ליד באב אל-מנדב, וצוותה, שמנה שמונה מלחים, נעצר.

מקור ביטחוני אישר לתקשורת בתימן כי תפיסת הספינה האיראנית בוצעה לאחר ניטור ומעקב צמודים אחר תנועותיה בעת שניסתה לחדור למים הטריטוריאליים של סעודיה. הספינה נתפסה ונערך בה חיפוש יסודי, ושמונה מלחים המזוהים עם מנהיג חות'י נעצרו כחלק מרשת ההברחות. המלחים, שהיו על סיפון הספינה, יצאו מנמל בנדר עבאס האיראני.

הפריטים שנתפסו על הסיפון כללו טיל נגד טנקים אחד מסוג קורנט, חלקי חילוף לרחפנים, כולל מפעילים ומנועים ברמה צבאית, כבלי בקרה ומחברים מדויקים, שמונה קופסאות של תרופות מתוצרת איראן, תרופה לטיפול בסרטן, ומוצרי מזון ומוצרי צריכה מתוצרת איראן.

המקור ציין כי חקירות ראשוניות גילו כי הספינה הגיעה מנמל בנדר עבאס האיראני והייתה שייכת למנהיג בולט במיליציה החות'ית, דבר המאשר את התמיכה האיראנית המתמשכת במיליציה באמצעות רשתות הברחה ימיות מיוחדות.

המקור גילה כי בדיקה יסודית של הספינה חשפה מחסן סודי ריק, שככל הנראה הכיל משלוח נשק שנפרק בים והועבר לסירות הברחה אחרות של המיליציה החות'ית.

מקור הביטחון אישר כי מבצע זה מהווה מכה קשה לרשתות הברחה איראניות המספקות נשק וציוד למיליציה החות'ית דרך הים. הוא הדגיש כי כוח הביטחון ממשיך לבצע את משימתו בנחישות להגן על החופים ולהבטיח ביטחון ויציבות באזור.

המקור סיכם והדגיש כי מבצע זה הוא חלק מסדרה של הצלחות ביטחוניות מתמשכות שהושגו על ידי המבצע המשותף כחלק מהמאמצים האינטנסיביים להילחם בהברחות ולרדוף אחר רשתות תמיכה איראניות למיליציות החות'יות.