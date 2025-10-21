כיכר השבת
"מבצעים פשעים מזוויעים"

דרמה בתימן: בכיר ח'ותי ערק לשורות המתנגדים למילצייה

הבכיר החות'י, סלאח א-סלאחי, שנעלם לפני כמה ימים ולאחרונה נראה הערב בין כוחות הממשלה המתנגדת לחות'ים בעיר מאריב במרכז תימן | א-סלאחי קרא לכלל אנשי החות'ים "לשוב אל חיק המולדת והרפובליקה, לעזוב את הלחימה ולא לערב את עצמם בפשעי המיליציה שזורקת את בני תימן אל האש" (העולם הערבי)

הקולונל החות'י הבכיר, סלאח א-סלאחי (צילום: תקשורת ערבית)

הקולונל החות'י הבכיר, סלאח א-סלאחי, שנעלם לפני כמה ימים ולאחרונה נראה הערב (שלישי) בין כוחות הממשלה המתנגדת לחות'ים בעיר מאריב במרכז . א-סאלחי הופיע במסיבת העיתונאים של הדובר הרשמי של צבא תימן, גנרל עבדו עבדאללה מג'אלי.

א-סלאחי קרא לכלל אנשי "לשוב אל חיק המולדת והרפובליקה, לעזוב את הלחימה ולא לערב את עצמם בפשעי המיליציה שזורקת את בני תימן אל האש, ומבצעת את הפשעים המזוויעים ביותר נגד משפחותיהם, ומבקשת לערער את היציבות של הדורות ולהפיץ רעיונות רעילים".

לדבריו, הוא קורא לכולם "להבין את מעשי הטרור וההרס שבוצעו על ידי המיליציות החות'יות, כולל הריגת נשים וילדים, מאמציהן לקרוע את החברה לגזרים, לזרוע נקמות, ואת השנאה והנקמה שהם נוטרים נגד כל התימנים".

דובר צבא תימן הודיע כי דלתות ממשלת תימן פתוחות לכל מי "שישוב מסורו באופן רציני, יעזוב את מיליציות החות'ים הטרוריסטיות, ויסרב למעשים נפשעים והפרות נגד בני העם התימני"

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

