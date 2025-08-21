פעילות החיילים ותקיפת המחבלים ( צילום: דו"צ )

חוליית מחבלים ענקית ניסתה לחדור אתמול בבוקר (רביעי) למוצב צה"לי סמוך לחאן יונס ולחטוף ולרצוח חיילים, בחסדי שמיים, החיילים התעשתו במהרה והצליחו למנוע אסון גדול, כאשר מרבית המחבלים שניסו לחדור - חוסלו וחלקם הצליחו להימלט. כעת הותרו לפרסום תיעודים חדשים ותחקיר ראשוני מהאירוע הדרמטי.

כוחות צוות הקרב של חטיבת כפיר, בהם לוחמי החטיבה וכוחות שריון, בשיתוף וסיוע הדוק של חיל האוויר סגרו מעגל על המחבלים וחיסלו כחמישה עשר מהם. מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור סייר כך מתיר כעת דובר צה"ל לפרסם, בנקודת ההיתקלות עם מפקד אוגדה 36, תת-אלוף מורן עומר, מפקד חטיבת כפיר, אלוף-משנה א׳ ומפקדים נוספים.

קולות קשר מזיהוי וחיסול המחבלים בחאן יונס ( צילום: דו"צ )

כחלק מהסיור, מפקד פיקוד הדרום קיים תחקיר ראשוני ושיבח את החתירה למגע וההתקפיות שהפגינו המפקדים והלוחמים.

לצד זאת, סימן פערים שצפו ועלו בתחקיר מהם נדרש להפיק לקחים וליישמם במהירות וזאת לאור נסיונות חמאס לפגוע בכוחותינו.

תיעוד מפעילות כוחות צוות הקרב של חטיבת כפיר בדרום חאן יונס ( צילום: דו"צ )

על פי התחקיר הראשוני, החולייה שמנתה קרוב לעשרים מחבלים, יצאה מפתח של מנהרה, רק 40 מטרים ממגנן של צה"ל.

המחבלים שהתאמנו היטב, התפצלו לאחר צאתם מהפיר לשלושה כוחות, אחד נכנס למבנה דמה, שכמובן לא היו בו חיילים באותה העת, עוד חוליה פרצה לכיוון הסוללה ההיקפית של המגנן והיא החלה לבצע ירי רגמות, כדי למנוע הגעת כוחות למקום. החוליה השלישית הצליחה לחדור למבנה במוצב בו היה למעלה מעשרה חיילים, שחלקם עוד ישנו וחלקם התארגנו לצאת לפעילות.

החוליה השלישית שהיא כאמור הצליחה לחדור, נבלמה על ידי החיילים שהיו במבנה, זאת לאחר ששמעו רעש מחשיד, החלו לתפוס עמדות והחיילים שחלקם התעוררו מהשינה השיבו מלחמה למחבלים.

תיעוד ממסוק קרב בעת חיסול המחבלים בחאן יונס ( צילום: דו"צ )

מדובר צה"ל נמסר הבוקר: "כוחות צה״ל ימשיכו לפעול על מנת לפגוע במחבלים ובתשתיות טרור ברצועת עזה ובמטרה להגן על אזרחי ישראל".

כזכור וכפי שנראה בתיעוד שפורסם אתמול, המחבלים הרבים נראים לאחר צאתם מפיר המנהרה הגדול, בין ההרי החול. בתיעוד נראים המחבלים מנסים לברוח לכל עבר. אחד המחבלים מופצץ מהאוויר. בנוסף פרסם דובר צה"ל תמונות של המחבלים שחוסלו בקרב.

התיעוד שפרסם אתמול דובר צה"ל ( צילום: דובר צה"ל )

הכוחות כאמור בחסדי שמיים, זיהו בזמן את החוליה ופתחו בקרב יריות שנמשך יותר מחצי שעה, במקביל הוזנק גם כלי טיס צה"לי שסייע ללוחמים. בסיום הקרב הקשה חוסלו חלק מהמחבלים כאשר חלק אחר מצליח להסתתר. שלושה לוחמים נפצעו.

מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור, מפקד אוגדה 36, מפקד חטיבת כפיר ומפקדים נוספים בנקודת ההיתקלות ( צילום: דו"צ )

תיעוד הפעילות ( צילום: דו"צ )

תיעוד הפעילות ( צילום: דו"צ )

תיעוד הפעילות ( צילום: דו"צ )

תיעוד הפעילות ( צילום: דו"צ )