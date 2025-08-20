תיעוד דרמטי מהתקרית בעזה: טנק מתקרב לעבר המחבל - ומוחץ אותו

ניסים ברצועת עזה: בתיעוד ויראלי שנחשף מהתקרית שאירעה היום (רביעי) בחאן יונס נראה טנק צה"ל, מתקרב לעבר מחבל חמאס ששוכב באדמה, טיל RPG בידיו, ודורס אותו לפני שמספיק לבצע את זממו.

כזכור, התקרית התרחשה הבוקר, כאשר חוליה גדולה של מחבלים תכננה מארב על חיילים בחאן יונס שבדרום רצועת עזה. החוליה תכננה לרצוח חיילים ואף לחטוף חיילים.

על פי הדיווח של דורון קדוש, האירוע התרחש סמוך לשעה תשע בבוקר, כאשר חוליה גדולה של מחבלים, יצאו מפיר ופתחו בירי מקלעים ועוד ציוד רב של נשק לעבר החיילים ששהו באותה העת במוצב.

הכוחות בחסדי שמיים, זיהו בזמן את החוליה ופתחו בקרב יריות שנמשך יותר מחצי שעה, במקביל הוזנק גם כלי טיס צה"לי שסייע ללוחמים. בסיום הקרב הקשה, שמונה מחבלים חוסלו ויתר המחבלים הצליחו להימלט ולברוח למקום מסתור והאירוע הסתיים עם פציעתם של שלושה חיילים.

באתר Ynet דווח כי המחבלים יצאו ממספר פירים וירו לעבר המגנן, עשרה מהם חוסלו בקרבות פנים אל פנים. דובר צה"ל מסר: "מוקדם יותר היום (ד׳), יותר מ-15 מחבלים ביצעו התקפה משולבת של ירי מקלעים ונ״ט, ומספר מחבלים חדרו למגנן של כוחות מגדוד נחשון של חטיבת כפיר במרחב ח׳אן יונס.

"במהלך האירוע, לוחמי החטיבה הצליחו לחסל כ-10 מחבלים חמושים בקרב פנים מול פנים ובסגירת מעגל מהירה מהאוויר. האירוע עודנו מתנהל, והכוחות ממשיכים במאמץ לאיתור וחיסול המחבלים. כתוצאה מהירי שבוצע, לוחם מגדוד נחשון (90), חטיבת כפיר, נפצע באורח קשה ונפצעו שני לוחמים נוספים באורח קל".