פרק ה': בנושא 'למדנותם של יהודי ירושלים, לעומת יהודי ליטא', יש לציין את המפורסם שבקיאותם של הירושלמים בשולחן ערוך וידיעת הש"ס, אין דומה לה, והיא גבוהה לעין שיעור מאחיהם בוגרי ישיבות ליטא.

בוגרי ישיבות ליטא משקיעים פחות על לימוד הלכה, שולחן ערוך ונושאי כליו. ע"פ השמועה מרן הגרש"ז אוירבך עודד את תלמידיו (הליטאים) ללמוד הלכה, והזהירם: שאם הם לא ילמדו הלכה סופם שיעמדו בתור אצל דייני ישיבת 'מרכז הרב' ודייני 'העדה החרדית'.

ליקטתי מספר תגובות בנושא, חלקם ע"פ השמועה, וחלקם ממקורות אמינים:

הגאון רבי איסר זלמן מֶלְצֶר התבטא: הירושלמים הם לא למדנים, כי הם מתפללים עם הנץ (היינו ישנים פחות).

עוד התבטא רבי איסר זלמן מֶלְצֶר: בקלצק כשהייתי דופק על השולחן היו התלמידים מקשים עלי קושיות עצומות. בעץ חיים הירושלמים אומרים רבי חנניא בן עקשיא וכו'.

רבי איסר זלמן מלצר (מאתRaz, Simcha (1976). A Tzaddik in Our Time: The life of Rabbi Aryeh Levin. Spring Valley, -New York: Philipp Feldheim Inc. ISBN 0-87306-986-2, נחלת הכלל)