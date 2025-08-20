כיכר השבת
מי הגיע לשמוח החתונת בת רב העיר? • צפו בגלריה

באולמי 'נועלה בשרון' בעיר כפר סבא, נחוגה שמחת נישואי בת רבה של כפר יונה הגאון רבי יוסף הללויה, עם בן הרה"ג יעקב דדון נשיא קהילת נשיא קהילת קול רינה בני ברק | בשמחה השתתפו רבנים בכירים, פוליטיקאים ואישי ציבור מכל גווני החברה הישראלית (חרדים)

שמחת נישואי בת רבה של כפר יונה הגאון רבי יוסף הללויה (צילום: עזריאל משה)

המונים גדשו השבוע ביום שני את אולמי 'נועלה בשרון' בכפר סבא, שם חגגו את שמחת נישואי בתו של הגאון רבי יוסף הללויה, רבה של כפר יונה, עם בן הרה"ג רבי יעקב דדון, נשיא קהילת 'קול רינה' בבני ברק.

השמחה הגדולה, שהצליחה לאחד את כל גווני הציבור תחת קורת גג אחת, הייתה מפגן מרשים של כבוד לתורה ולרבנים. רבנים, פוליטיקאים ואישי ציבור, כולם הגיעו לחלוק כבוד לרבנים החשובים ולהשתתף בשמחתם.

בין הרבנים שהשתתפו בשמחה: הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, והרב הראשי הגאון רבי קלמן בר, לצד הרבנים הראשיים לשעבר הגר"ד לאו והגר"י מצגר, לצידם של הגר"ג בן משה, הגר"ש סננס, הגר"צ כהן, הגר"א אילוז ועוד עשרות רבני ערים וראשי ישיבות שבאו לשמוח בשמחת חתן וכלה.

לצד העולם התורני, השתתפו בשמחה גם פוליטיקאים, ביניהם שרים, חברי כנסת, ראשי ערים וחברי מועצות, שהגיעו לכבד ולהוקיר את הרבנים.

שמחת נישואי בת רבה של כפר יונה הגאון רבי יוסף הללויה (צילום: עזריאל משה)
