המפגש ששבר מחיצות: אחרי שנים של נתק, גדולי הרבנים נפגשו יחדיו בירושלים

רגע היסטורי נרשם אמש באירוע בירושלים, עת נפגשו הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך והגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, לראשונה מזה עשרות שנים של נתק | המפגש המרגש סימל את האחדות בין הרבנים אשר בזים לכל המחלוקות של אנשי זדון | צפו בתיעוד המלא מהרגעים המרגשים וההיסטוריים (חרדים)

פגישתם ההיסטורית של הגר"מ שטרנבוך עם הגרי"מ שכטר (צילום: באדיבות המצלם)

דקות ספורות ומלאות הוד ליוו אמש (רביעי) את המוני המשתתפים במעמד הנחת אבן הפינה למבנה החדש של מוסדות סאטמר בירושלים, ברחוב יונה בעיר, כאשר זכו לחזות במחזה היסטורי ומרגש מתוך התרגשות וקדושה בפגישה הנדירה בין הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, לבין הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, מזקני רבני חסידות ברסלב.

מדובר בפגישה שלא התרחשה במשך עשרות שנים, בשל התנגדות עזה מצד חוגים קיצוניים (סיקריקים), שראו בעין שאינה אוהדת קשרים מסוג זה. כעת, רגע מרומם זה שבר מחיצות, פתח לבבות, והפך לשיחת היום בכל רחוב ירושלמי.

בעת כניסתו של הגר"מ שטרנבוך למעמד, פרץ הקהל בשירת "צהלי ורוני יושבת ציון", והגרי"מ שכטר נעמד ממקומו בהתרגשות ניכרת, ניגש לקראתו, לחץ את ידו בלבביות, והשניים החליפו ברכות חמות. היה זה רגע שלא הותיר עין יבשה בקהל.

פגישתם ההיסטורית של הגר"מ שטרנבוך עם הגי"מ שכטר (צילום: באדיבות המצלם)

המעמד נערך ברוב פאר והדר בהשתתפות מאות חסידים ורבני הקהילה.

רגע היסטורי נוסף נרשם, כאשר ברוב עם ובנוכחות הגרי"מ שכטר, הוכרז הגר"מ שטרנבוך בתואר הנכסף כ"גאב"ד ירושלים".

אחד מהנוכחים ציין בשיחה עם 'כיכר השבת': "ראו נו, בלי רעש וצלצולים, בלי סוסים ואוטובוסים פתוחים, זכינו למעמד נורא הוד שיחקק באותיות זהב בספר דברי הימים".

