את מורחת את זה על הפנים כל בוקר? חכי שתראי מה יוצא משם

היא עוזרת למייקאפ להיראות אחיד, מטשטשת פגמים ומעניקה לאיפור גימור יפה. אבל דווקא מברשת האיפור שאנחנו מעבירות שוב ושוב על הפנים עלולה לצבור שאריות של איפור, שומן, תאי עור וחיידקים. והחלק המפתיע? גם מברשת שנראית נקייה לא בהכרח באמת נקייה.

מה באמת מסתתר בין סיבי המברשת?

אנחנו מקפידות לבחור מייקאפ שמתאים לעור, משקיעות בקרם לחות ומחפשות מוצרים שיחזיקו מעמד לאורך היום. אבל יש פרט אחד בשגרת האיפור שקל מאוד לשכוח: הכלים שבעזרתם אנחנו מורחות את המוצרים.

בכל פעם שמברשת האיפור נוגעת בעור, היא אוספת מעט שומן טבעי, תאי עור ושאריות של מוצרי איפור. עם הזמן החומרים האלה מצטברים בין הסיבים, במיוחד כשמשתמשים באותה מברשת מדי יום בלי לנקות אותה.

אם המברשת נשמרת בתיק איפור סגור או בסביבה לחה, התנאים עלולים לעודד התרבות של חיידקים.

וזו לא רק שאלה של ניקיון. מברשות מלוכלכות עלולות לגרות את העור, ובמקרים מסוימים לתרום להופעת פצעונים או לזיהומים, במיוחד אצל מי שיש לה עור רגיש או פגוע.

למה המייקאפ פתאום נראה פחות טוב?

מלבד ההיבט הבריאותי, יש גם סיבה אסתטית לנקות את המברשות.

כששאריות מייקאפ, פודרה ושומן מצטברות בין הסיבים, המברשת עלולה לאבד מהגמישות שלה. במקום לפזר את החומר בצורה אחידה, היא עשויה להשאיר סימנים, ליצור שכבות לא אחידות ולפגוע בגימור האיפור.

לפעמים אנחנו ממהרות להאשים את המייקאפ או את מצב העור, כשכדאי לבדוק קודם אם המברשת עצמה זקוקה לניקוי.

כל כמה זמן באמת צריך לנקות?

לפי האקדמיה האמריקאית לדרמטולוגיה, מומלץ לנקות מברשות איפור אחת ל-7 עד 10 ימים.

מברשות שמשמשות למוצרים נוזליים או קרמיים, כמו מייקאפ וקונסילר, עשויות להזדקק לניקוי תכוף יותר, במיוחד אם העור נוטה לפצעונים.

גם ספוגיות איפור דורשות תשומת לב. בגלל המבנה שלהן והלחות שהן סופגות, חשוב לנקות אותן לעיתים קרובות, לייבש היטב ולהחליף כשהן מתבלות או כשמופיעים סימני עובש.

כך תנקי את המברשות בלי להרוס אותן

לא צריך לקנות מכשיר מיוחד או חומר ניקוי יקר. ברוב המקרים אפשר להסתפק במים פושרים ובשמפו עדין.

1. מרטיבים רק את הסיבים: מחזיקים את המברשת כשהראש פונה כלפי מטה ומרטיבים את הסיבים במים פושרים. רצוי להימנע מהרטבה ממושכת של החלק שבו הסיבים מחוברים לידית, כדי לא לפגוע בדבק.

2. מוסיפים מעט שמפו עדין: מעסים בעדינות את הסיבים בכף היד עד ששאריות האיפור מתחילות להשתחרר.

3. שוטפים היטב: ממשיכים לשטוף עד שהמים יוצאים נקיים, בלי למשוך בחוזקה את הסיבים.

4. סוחטים בעדינות: מסירים עודפי מים במגבת נקייה ומחזירים למברשת את צורתה המקורית.

5. מייבשים נכון: מניחים את המברשת בשכיבה, כשהסיבים בולטים מעבר לקצה השולחן, ומאפשרים לה להתייבש לחלוטין. לא מומלץ להעמיד מברשת רטובה כשהסיבים פונים כלפי מעלה, משום שמים עלולים לחדור לאזור החיבור.

ומה לגבי מברשת שנראית נקייה?

כאן בדיוק מסתתרת הטעות הנפוצה. מברשת יכולה להיראות סבירה לגמרי מבחוץ, גם כשבין הסיבים שלה כבר הצטברו שאריות של מוצרים ולכלוך.

לא חייבים להמתין עד שהסיבים מתקשים, שהמברשת משנה צבע או שמופיע ריח לא נעים. ניקוי קבוע הוא דרך פשוטה לשמור על כלי האיפור במצב טוב יותר ולצמצם חשיפה מיותרת ללכלוך ולחיידקים.

אז לפני שאת מחליפה את המייקאפ כי הוא כבר לא נראה כמו פעם, כדאי להציץ דווקא במברשת שבה את משתמשת. לפעמים שיפור קטן בשגרת הניקיון יכול לעשות הבדל גדול גם בתוצאה שמתקבלת מול המראה.