"אמא, למה לכולם את נחמדה ורק עלינו את כועסת?"

"את יכולה רק לקפוץ אליי לחמש דקות?"

אני מסתכלת על השעון. עוד עשרים דקות הילדים חוזרים, הכיור מלא, ויש סיר על האש שאני ממש מקווה שלא יחליט להישרף דווקא היום.

"בטח", אני עונה.

בטח.

מילה כל כך קטנה, וכל כך לא קשורה למציאות.

כי אני לא יכולה. לא עכשיו, לא בנחת, ובטח שלא לחמש דקות. אבל יש משהו לא נעים בלהגיד לאישה שמבקשת ממך טובה שאת פשוט לא יכולה. במיוחד כשהיא אומרת את זה בקול כזה, שמבהיר לך שאת התקווה האחרונה שלה עלי אדמות.

אז אני קופצת.

וכשאני חוזרת, הילדים כבר בבית. אחד מחפש מחברת, השני רעב, השלישי נעלב ממשהו שלא הספקתי לשמוע. אני נכנסת עם חיוך קצת עקום, מניחה את התיק ומתחילה לפזר הוראות בקצב של מפקדת בשעת חירום.

"אפשר רגע שקט בבית הזה?"

הילדים משתתקים.

מעניין. לאישה שביקשה ממני טובה הצלחתי לענות בנעימות. דווקא לילדים שלי, שלא ביקשו שום דבר יוצא דופן, כבר לא נשאר ממני הרבה.

יש נשים שאצלן המילה "כן" יוצאת לפני שהבקשה מסתיימת.

תבקשי מהן להכין משהו לאספת הורים, הן כבר בדרך למטבח. צריך עזרה בארגון אירוע? הן ימצאו זמן. מישהי צריכה שיקשיבו לה? הן יישבו איתה גם כשהעיניים נעצמות.

אלה בדרך כלל נשים שאנשים אוהבים מאוד.

ובצדק. הן טובות לב, נדיבות, אכפתיות. הן רואות צורך ולא מסוגלות לעבור לידו כאילו לא ראו.

רק שיש משהו מוזר בסיפור הזה: לפעמים דווקא האנשים שהכי קרובים אליהן פוגשים גרסה הרבה פחות נדיבה שלהן.

לא כי הן אוהבות אותם פחות.

אלא כי הן בטוחות שהם יבינו.

החברה תיפגע אם נסרב. השכנה תחשוב שאנחנו לא נחמדות. המארגנת תישאר בלי עזרה. אבל הבעל? הוא הרי יודע כמה אנחנו משתדלות. הילדים? הם כבר רגילים שאמא עסוקה.

וכך, בלי שהתכוונו, נוצר בבית סדר עדיפויות משונה: מי שעלול להתאכזב מאיתנו מקבל את הסבלנות שלנו. מי שאוהב אותנו בכל מקרה, מקבל את מה שנשאר.

לפעמים ה"כן" שלנו הוא בכלל פחד

לא נעים להודות בזה, אבל לא כל הסכמה נולדת מנדיבות.

לפעמים אנחנו אומרות כן כי אנחנו לא מסוגלות לשאת את הרגע הקטן שבו מישהו יתאכזב מאיתנו.

את השתיקה הקצרה מעבר לקו. את ה"אה, טוב..." שנאמר בקול קצת אחר. את המחשבה שאולי מעכשיו היא תחשוב שאנחנו פחות מסורות, פחות נחמדות, פחות בעלות חסד.

אנחנו מוכנות לעבוד שעתיים כדי לא להרגיש אי נעימות של עשר שניות.

והדבר המעניין הוא שהמחיר לא תמיד נראה מיד. להפך. בהתחלה יש אפילו תחושה נעימה. מישהי מודה לנו מכל הלב, אומרת שהיא לא יודעת מה הייתה עושה בלעדינו, ואנחנו חוזרות הביתה עם הרגשה טובה.

עד שאנחנו פותחות את הדלת.

שם מחכה לנו המחיר, בלי פתק תודה ובלי זר פרחים.

ואז עולה שאלה קצת לא נוחה: האם באמת לא יכולנו לסרב, או שפשוט היה לנו קל יותר לאכזב את בני הבית מאשר אדם מבחוץ?

"אבל זה חסד!"

נכון. חסד הוא לא מותרות. הוא יסוד של בית יהודי ושל חיים יהודיים.

אלא שחסד אינו נמדד רק במספר הפעמים שאמרנו כן.

חז"ל אמרו: "עניי עירך קודמין לעניי עיר אחרת" (בבא מציעא עא ע"א). ההלכה הזאת נאמרה בהקשר של סדרי קדימה בנתינת צדקה ובהלוואה, ולא נועדה לקבוע באופן ישיר למי עלינו להקדיש כל דקה פנויה. ובכל זאת, יש בה רעיון שכדאי לחשוב עליו: גם כשעושים טוב, יש משמעות לשאלה מי נמצא באחריותנו הקרובה.

לפעמים אנחנו מדמיינות חסד כדבר שמתרחש בחוץ. להביא ארוחה ליולדת, לעזור לשכנה, להקשיב לחברה.

אבל להכין ארוחת ערב בלי לכעוס על כל מי שנכנס למטבח - גם זה חסד.

להקשיב לילד שמספר סיפור ארוך מאוד על משהו שקרה בהפסקה - גם זה חסד.

לשבת עם הבעל בסוף היום, בלי להציץ כל רגע בטלפון כי מישהי צריכה מאיתנו משהו דחוף - גם זה חסד.

הוא פשוט פחות מצטלם יפה.

אין מי שיכתוב או יגיד לנו אחר כך "אין עלייך בעולם". לפעמים אפילו לא ישימו לב.

אבל אולי דווקא כאן נמצאת אחת הבחינות העמוקות של הנתינה שלנו: האם אנחנו יודעות לתת גם במקום שבו לא מוחאים לנו כפיים?

הסכנה בלהיות אישה שכולם יכולים לסמוך עליה

יש מחמאה אחת שמצליחה להפעיל אותי במיוחד.

"ידעתי שאפשר לסמוך עלייך".

איזה משפט נפלא.

ואיזה משפט מסוכן.

כי ברגע שמישהי יודעת שתמיד אפשר לסמוך עליי, מתחיל להיווצר בינינו הסכם שמעולם לא חתמתי עליו: היא יכולה לבקש, ואני אמצא דרך.

ואם מצאתי דרך פעם אחת, כנראה אוכל למצוא גם בפעם הבאה.

לאט לאט, היכולת שלי להתאמץ הופכת אצל אחרים לציפייה קבועה.

אבל מי אמר שכל דבר שאני מסוגלת לעשות הוא דבר שאני צריכה לעשות?

אני מסוגלת להישאר ערה עד שתיים בלילה. אני מסוגלת להכין עוד עוגה. אני מסוגלת לדחוס עוד משימה ליום שכבר אין בו מקום.

השאלה היא לא אם אצליח.

השאלה היא מי יפגוש אותי למחרת.

כי לפעמים אנחנו כל כך עסוקות בלהוכיח שאנחנו מסוגלות, עד שאנחנו שוכחות לבדוק אם הדבר בכלל נכון לנו.

לא כל "לא" הוא סירוב לעזור

פעם חשבתי שיש רק שתי אפשרויות: או שאת אישה טובה שעוזרת, או שאת אישה שחושבת רק על עצמה.

לקח לי זמן להבין שיש עוד אפשרות.

אפשר לומר: "אני לא יכולה היום, אבל מחר בשמחה".

אפשר לומר: "אין לי אפשרות לקחת על עצמי את כל הארגון, אבל אוכל להכין דבר אחד".

ואפשר גם לומר פשוט: "הפעם לא אוכל".

בלי לצרף כתב הגנה בן ארבעה סעיפים. בלי לפרט כמה כביסות מחכות לנו. בלי להוכיח בבית משפט דמיוני שאנחנו באמת עסוקות מספיק כדי להיות זכאיות לסירוב.

לא תמיד צריך סיבה דרמטית כדי לשמור על הזמן שלנו.

לפעמים העובדה שהבטחנו לילדים אחר צהריים רגוע היא סיבה טובה בהחלט.

ולפעמים אפילו לא הבטחנו כלום. פשוט רצינו להיות בבית, בלי למהר ובלי לרדוף אחרי השעון.

גם זה מותר.

ומה עם מי שבאמת זקוקה לנו?

כמובן, יש מצבים שבהם צריך להתאמץ. יש חברה במשבר, משפחה שזקוקה לעזרה דחופה, מקרה שבו דווקא אנחנו יכולות לעשות הבדל אמיתי.

חיים של חסד אינם חיים שבהם אף אחד לא מפריע לנו לתוכניות.

אבל כדי לדעת מתי להתאמץ, צריך גם לדעת מתי לעצור.

אחרת הכול הופך לדחוף באותה מידה. בקשה קטנה של שכנה מקבלת אותו משקל כמו צורך אמיתי של אדם במצוקה. ומרוב שאנחנו נענות לכולם, אנחנו מאבדות את היכולת לבחור איפה הנוכחות שלנו באמת נחוצה.

ואולי יש כאן עוד תובנה: כשאנחנו אומרות כן לכל בקשה, אנחנו לפעמים מונעות מאחרים את ההזדמנות למצוא פתרון אחר, לבקש ממישהו נוסף או ללמוד להסתדר בעצמם.

לא כל בעיה שמונחת לפתחנו הופכת אוטומטית לאחריות שלנו.

לפני כמה ימים כמעט יצא לי שוב ה"בטח" המוכר.

מישהי ביקשה עזרה. משהו קטן, באמת. לא בקשה מוגזמת, לא ניצול, אפילו לא משהו שהיה קשה לי במיוחד לבצע.

כבר פתחתי את הפה.

ואז חשבתי על הבית שלי בשעה שש בערב. על הילדים שחוזרים, על הארוחה שצריך להכין, ועל עצמי, כשאני מגיעה לשם מותשת מכל הדברים הטובים שעשיתי במשך היום.

אמרתי לה שאבדוק אם אוכל ואחזור אליה.

היא אמרה בסדר.

זה הכול.

לא הייתה שתיקה נעלבת. לא נטרקה דלת. העולם לא עצר מלכת.

ואני גיליתי משהו משונה: לפעמים האדם היחיד שבטוח שאסור לנו לומר לא, הוא אנחנו.

בערב, כשהילדים דיברו כולם יחד ואני עדיין הצלחתי להקשיב, חשבתי על האישה שאני רוצה להיות.

אני עדיין רוצה להיות אישה שעוזרת. אישה שרואים אצלה את האחר. אישה שלא סוגרת את הדלת כשמישהו צריך אותה.

אבל אני רוצה גם לזכור שיש אנשים שלא צריכים לדפוק בדלת שלי כדי לקבל ממני מקום.

הם כבר גרים בפנים.

והם לא אמורים לקבל רק את מה שנשאר.