ביקבי כרמל, היקב המוביל בישראל, נערך מעמד מרגש של הפרשת תרומות ומעשרות. את המעמד כיבד בהשתתפותו גאב"ד בד"צ מהדרין הגאון רבי אברהם רובין שליט"א, שהתמנה לשליח מנכ"ל היקב כדי להפריש תרו"מ כדין. עוד השתתפו הרה"ג אברהם הלפרין שליט"א, רב אגודת הכורמים - יקבי כרמל, הרב נחום זאב רובין, מרבני בד"צ מהדרין, הרב אריה גנץ מפקח בד"צ מהדרין ביקבי כרמל, מנכ"ל יקבי כרמל נדב ארנס-ארד, משנה למנכ"ל היקב וסמנכ"ל המכירות אלי ברכאל, מנהל אגף שיווק ביקבי כרמל רן אסא, היינן הראשי של היקב יפתח פרץ, חברי הנהלה, עובדי היקב ואורחים נוספים.

עם סיום סדר הפרשת תרו"מ, הודו המשתתפים על הזכות שנפלה בחלקם להיות נוכחים באירוע מרגש זה ואיחלו לבעלי היקב "והריקותי לכם ברכה עד בלי די". בדברים שנשא גאב"ד בד"ץ מהדרין הגר"א רובין שליט"א, פתח הרב בדברי תורה נפלאים והוסיף כי יקבי כרמל הוא "יקב עם מסורת". עוד דיבר הגר"א שליט"א בשבח מצוות הפרשת תרומות ומעשרות והזכות הגדולה הכרוכה בה והוסיף: "זכות המצווה ושמחת המצווה יגנו עלינו בזה ובבא".

הגר"א שליט"א ביטא בדברים את הערכתו העמוקה למנכ"ל היקב נדב ארנס-ארד ולצידו המשנה למנכ"ל וסמנכ"ל המכירות אלי ברכאל וחברי הנהלת היקב, על שיתוף פעולה אמיץ למרות דרישות הכשרות המחמירות, לא רק כדי לצאת ידי חובה, אלא בעיקר בשל תחושת מחויבות עמוקה לספק יין כשר לכלל האוכלוסייה ברמת כשרות הגבוהה ביותר, למהדרין מן המהדרין. "ההנהלה וצוות היקב עובדים יד ביד עם הכשרות, באחווה ובשותפות, כאשר הרב גנץ משקיע רבות ביקב והמשגיחים עושים מלאכתם נאמנה כדי להמשיך את המסורת עם מאה אחוז יין ותירוש בלי תוספות, בכשרות למהדרין מן המהדרין".

מנכ"ל יקבי כרמל, נדב ארנס, נשא דברים והודה לרבנים שהגיעו במיוחד למעמד המרגש. "כמדי שנה אנחנו שמחים לקיים את האירוע המיוחד הזה של הפרשת תרומות ומעשרות. אנו רואים בו חשיבות גדולה ומודים לכל אחד שטרח והגיע להיות איתנו כאן היום. הפרשת תרומות ומעשרות היא אמירה מיוחדת שאנחנו נותנים מעצמנו, מהתוצרת הטובה שהתברכנו בה, בשביל האחרים. הברכה שייכת לכולם ואנחנו השליחים להעביר אותה ורואים בכך זכות גדולה. חשוב לנו להמשיך את החיבור המיוחד הזה לציבור שומר הכשרות גם בעתיד עם 143 שנות מורשת. בתפילה לשובם של החטופים החללים האחרונים ולרגעים שמחים של ביחד".

ש עלייה משמעותית במסעדות בקניון איילון העומדות בכשרות בד"ץ חוג חת"ס פ"ת אסף מגידו | מקודם

עוד נשא דברים הרה"ג אברהם הלפרין שליט"א, רב אגודת הכורמים - יקבי כרמל. לאחר שפתח בדברי תורה, הוסיף להרחיב על גודל מעלת השמחה שבהפרשת תרומות ומעשרות. בסיום הדברים הנפלאים הודה להנהלת היקב על שיתוף הפעולה המיוחד וברך שבזכות הפרשת תו"מ בשמחה יזכו להצלחה וברכה במעשי ידיהם.

לאחר נשיאת הדברים על ידי הרבנים ומנכ"ל היקב, במעמד הפרשת התרומות והמעשרות, יצאו הרבנים והמשתתפים בריקוד של שמחה על הזכות במצווה החשובה.