מדריך להסרת דבק: איך לנקות בקלות כל משטח מבלי להותיר סימנים

מעטים הדברים מתסכלים יותר משאריות דבק שנדבקו לרהיט, לחלון או לכלי מטבח. לעיתים זה מתחיל במדבקה עקשנית על כוס חדשה, ולעיתים מדובר בשאריות סופר־גלו על שולחן עץ יקר או אפילו דבק שנותר מסלוטיפ שהצמידו בעזרתו את מערכת הכיתה לארון בחדר הילדים. החדשות הטובות הן שהמשימה לגמרי אפשרית: בעזרת כמה שיטות פשוטות וחומרים שנמצאים בכל בית, תוכלו לנקות את המשטח בלי לגרום לו נזק. הסוד הוא להתאים את אופן הניקוי לסוג החומר.

עץ: עדינות היא שם המשחק

משטחי עץ, כמו דלתות פנים רבות או שולחנות וכסאות, במיוחד כשהם מצופים לכה או צבועים, רגישים מאוד לחומרים אגרסיביים.

שמן זית או שמן בישול - טיפת שמן על שאריות הדבק, המתנה קצרה וניגוב עדין עם מטלית נקייה. לאחר מכן חשוב לעבור עם מעט סבון כלים ומים כדי להסיר את שכבת השומן.

מייבש שיער - חימום מקומי בחום נמוך עד בינוני ירכך את הדבק ויאפשר לגרד אותו בעדינות עם כרטיס פלסטיק ישן. אל תשתמשו במתכת כדי לא לשרוט את המשטח.

זכוכית וקרמיקה: משטחים עמידים יותר

כאן אפשר להיות מעט נועזים יותר, אך עדיין להקפיד לא לשרוט.

אצטון (מסיר לק) - מצוין נגד סופר־גלו. יש למרוח בעזרת צמר גפן, לאוורר את החדר היטב (האדים האלה עלולים להיות רעילים אם שואפים אותם בריכוזים גבוהים), ולנגב.

אלכוהול רפואי - פתרון עדין להסרת תוויות ומדבקות, מבלי לפגוע במשטח.

מגרד ייעודי או סכין גילוח - אם שום דבר לא עוזר, מגרד שטוח (שפכטל) יעשה את העבודה. הקפידו על זווית שטוחה כדי להימנע משריטות.

פלסטיק: רגישות גבוהה לחומרים

בפלסטיק קל לגרום נזק, לכן חשוב לבדוק בהתחלה תמיד בפינה נסתרת של המשטח, באם השיטה לא מזיקה, להמשיך בהסרה.

שמן בישול או חמאת בוטנים - כן, גם זה עובד. השומן מרכך את הדבק ומאפשר לנגב אותו.

אלכוהול רפואי - גם פה, האלכוהול מועיל להסרת מדבקות, אך יש לבדוק תחילה אם הפלסטיק לא משנה צבע.

דבר נוסף: תתפלאו לדעת אבל לחומרים רבים, בפרט לדבקים הקשים להסרה, ישנם חומרים ייעודיים להסרה שניתן למצוא בטמבוריות השונות - אם מדובר בהסרת כתם גדול או במיקום רגיש במיוחד כדאי תמיד לבדוק קודם אם קיים חומר ייעודי.

טיפים אחרונים להצלחה

בדקו מראש - כל חומר עלול לפגוע במשטח מסוים. תמיד התחילו בפינה נסתרת.

תנו זמן לחומר לעבוד - חוסר סבלנות הוא מתכון לשריטות שמהן כבר לא נוכל להיפטר.

בחרו בכלים עדינים - כרטיסי פלסטיק, מגרדים יעודיים או מטליות - לא סכינים ולא מברגים.

שאריות דבק אינן גזירה משמים והן לא חייבות להישאר איתנו לאורך ימים ושנים. עם שמן, אלכוהול או מייבש שיער - ובעיקר עם קצת סבלנות - תוכלו להחזיר לכל משטח את המראה המקורי שלו. בפעם הבאה שתיתקלו במדבקה עקשנית או בטפט שנשארו ממנו סימנים, תדעו בדיוק איך להתמודד.