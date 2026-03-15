"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מכשרות מוצרי העישון לפסח. כל הסיגריות, סיגרים, נרגילה, גם אלו עם טעמים בסיגריות ובנרגילה - (סיגריות אלקטרוניות בפינה הבאה) כל אלו מעיקר הדין מותר לעשן אותם בפסח אף שאין להם כשרות לפסח.

מי שמקפיד לקחת כשרות, כמו במנהגים אחרים, יכול להקפיד אבל מעיקר הדין מי שלא יכול להקפיד - מותר לעשן ואין בזה חשש.

