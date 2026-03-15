כיכר השבת
הלכה ב-60 שניות

"סיגריות כשרות לפסח" | שימו לב: סיגריות, סיגרים ונרגילות - לא צריכים כשרות לפסח 

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: סיגריות, סיגרים ונרגילות - גם בטעמים, לא צריכים כשרות לפסח

2תגובות
"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מכשרות מוצרי העישון לפסח. כל הסיגריות, סיגרים, נרגילה, גם אלו עם טעמים בסיגריות ובנרגילה - (סיגריות אלקטרוניות בפינה הבאה) כל אלו מעיקר הדין מותר לעשן אותם בפסח אף שאין להם כשרות לפסח.

מי שמקפיד לקחת כשרות, כמו במנהגים אחרים, יכול להקפיד אבל מעיקר הדין מי שלא יכול להקפיד - מותר לעשן ואין בזה חשש.

צפו בהלכה - בווידאו בראשית הכתבה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (88%)

לא (12%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
סיגריות זה לא כשר גם כה משום סכנת נפשות
איכס
דברו מבחינת ענין הפסח. ולא. מצד סכנה. גם בורקס זה סכנה
מה קשור כשרות לסכנה?

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר