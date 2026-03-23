מה יעשו ספרדים עם מוצרי מזון בכשרות רבנות - רק לפסח? • צפו

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מכשרות המוצרים לפסח. מי שמקפיד כל השנה לאכול רק בד"צ, והספרדים שמקפידים ומפרנסים את גופי הכשרות העשירים של הבד"צים - מגיע פסח, כולם נוטשים את הציבור הספרדי ולא נותנים כשרות לאוכלי קטניות, ובכל מוצר אתה נשאר עם רבנות או כשרות שאתה לא סומך עליה - וכתוב שהכשרות של הבד"צ זה לכל השנה.

לאחר בדיקה, תלוי מה המוצר. אם הוא מרכיבים טבעים, שמן, ביצים, סוכר, מים ומלח, מה השמן? קטניות. גם רבנות רגילה אפשר לקחת. אבל אם יש חומרים נוספים, חומרים משמרים וחומרי טעם, שם המורכבות של החומרים, רק הרבנות מאשרת - בזה אם אתה לא סומך אז אתה לא יכול לקנות לפסח.

צפו בהלכה - בווידאו בראשית הכתבה