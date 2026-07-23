כיכר השבת
הלכה ב-60 שניות

כל ההלכות לעשירי באב שחל השנה בערב שבת • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: כל ההלכות לעשירי באב שחל השנה בערב שבת • צפו (יהדות)

כל ההלכות לעשירי באב שחל השנה בערב שבת
כל ההלכות לעשירי באב שחל השנה בערב שבת| צילום: תמונה ראשית, צילום אילוסטרציה: Chaim Goldberg/Flash90

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: עשירי באב זה סימן בשולחן ערוך, סימן תקנ"ח, עיקר הבית נשרף בעשירי באב. כל ההלכות של מנהגי האבלות בעשירי באב, שהשנה חל בערב שבת ויש הקלות בעניין הזה. מתי מותר להסתפר ולהתגלח? מתי מותר להתרחץ ומתי מותר לאכול בשר ויין? לפי הספרדים ולפי האשכנזים. והאם מותר ללכת לבריכה בעשירי באב?

צפו בהלכה - בווידאו בראשית הכתבה

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