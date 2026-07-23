כל ההלכות לעשירי באב שחל השנה בערב שבת

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: עשירי באב זה סימן בשולחן ערוך, סימן תקנ"ח, עיקר הבית נשרף בעשירי באב. כל ההלכות של מנהגי האבלות בעשירי באב, שהשנה חל בערב שבת ויש הקלות בעניין הזה. מתי מותר להסתפר ולהתגלח? מתי מותר להתרחץ ומתי מותר לאכול בשר ויין? לפי הספרדים ולפי האשכנזים. והאם מותר ללכת לבריכה בעשירי באב?

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