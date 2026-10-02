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הלכה ב-60 שניות

רוצים לזרוק את הסכך אחרי סוכות? זה מה שתעשו • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: רוצים לזרוק את הסכך אחרי סוכות? זה מה שתעשו • צפו (יהדות)

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רוצים לזרוק את הסכך אחרי סוכות? זה מה שתעשו
רוצים לזרוק את הסכך אחרי סוכות? זה מה שתעשו| צילום: תמונה ראשית, צילום אילוסטרציה: Chaim Goldberg/Flash90

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מדיני כבוד הסוכה והסכך אחרי החג. האם אפשר לזרוק את הסכך לפח? אחרי החג אין קדושה אבל יש כבוד, סכך ועצי סוכה אסור לזרוק לפח. מה יעשה? תשים את זה בצד, לא באמצע הדרך כי אסור לדרוך על זה. אם הפועל יזרוק - זה משהו אחר, העיקר שאתה לא ביזית.

צפו בהלכה - בווידאו בראשית הכתבה
סוכותהרב בנימין חותההלכה בשישים שניותסוכההלכות סוכהסכךפירוק סוכה

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