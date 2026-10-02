רוצים לזרוק את הסכך אחרי סוכות? זה מה שתעשו • צפו 

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מדיני כבוד הסוכה והסכך אחרי החג. האם אפשר לזרוק את הסכך לפח? אחרי החג אין קדושה אבל יש כבוד, סכך ועצי סוכה אסור לזרוק לפח. מה יעשה? תשים את זה בצד, לא באמצע הדרך כי אסור לדרוך על זה. אם הפועל יזרוק - זה משהו אחר, העיקר שאתה לא ביזית.

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