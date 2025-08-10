הלילה הזה לא יישכח. האלמנה הטרייה, שעד לפני יום עוד הייתה אשת חיל לצידו של הרה"ח ר' יוחאי הכהן אשר ז"ל, ישבה באותו לילה ארוך, בוכה. לא הייתה לה מנוחה. עיניה התנפחו מבכי, שפתיה לחשו שוב ושוב: "איך אני אמורה להחזיק את הבית הזה לבד? איך אני אמורה להיות גם אבא וגם אמא ל-11 ילדים?".

היא יודעת טוב מאוד מה המשמעות. מה זה להיות אלמנה שנאלצת להתמודד לבד עם גידול הילדים. היא הרי עובדת שנים ארוכות בארגון חסד המסייע לאלמנות ויתומים – וכעת היא נאלצת לפנות בעצמה אל הנדיבים בעם ולהתחנן שיסייעו לה.

משפחת אשר, חיה כל חייה בצמצום, מתוך בחירה אידיאלית, כדי לתת לאחרים. דירה שלא שופצה עשרות שנים. רהיטים ישנים שראו ימים יפים יותר. שולחן מטבח עקום, שמחזיק מעמד רק כי אין ברירה.

האלמנה בוכה בדמעות! האם נישאר אדישים? תורמים עכשיו >>>

כל חייו בחר ר' יוחאי אשר ז"ל בצד של השלום. בחר להשפיל עיניים במקום להתווכח. אבל במקביל, לא ויתר לעולם כשמדובר היה בחסד. אין ספור אנשים יודעים לספר איך הדלת שלו הייתה פתוחה לכל שבור לב, איך מהכסף שאין לו - הוא חילק למי שזקוק.

והנה, עתה, אחרי פטירתו הפתאומית, האלמנה והילדים נותרים להתמודד לבד - בלי תמיכה כלכלית, בלי בית ראוי, ועם תיקים משפטיים שמאיימים על קיומם.

האלמנה מתמודדת לבד עם שבעה ילדים בבית, שעדיין לא התחתנו. לבד עם דירה שלא ראתה צבע כבר עשרים שנה, לבד עם חובות שרק הולכים ותופחים. והכאב הגדול מכל - היא יודעת בדיוק מה המשמעות של המציאות הזו, כי היא ליוותה עשרות נשים שם.

אנחנו נהיה שם לצידה. התורה הקדושה מצווה עלינו לסייע לאלמנות וליתומים ואנו לא נשאיר אותם לבד. נהיה שם לצידם, נסייע להם כמיטב יכולתנו, בדיוק כמו שבעלה המנוח התאמץ תמיד לסייע לאחרים. תורמים עכשיו ומצילים את משפחת יוחאי.

