"אין לי ספק, מי שיבקש בקשה תקובל תפילתו!"

שמו של הגאון הגדול רבי פנחס וינד נישא בהערכה עצומה בפי כל. פסקיו הנחרצים והמדויקים הפכו לנכסי צאן ברזל עבור יהודים יראי ה' וחושבי שמו מכל הקהילות ומכל העדות והחוגים, הרואות בו את מורה הדרך המרכזי בזמננו בהלכות ריבית – מן הסבוכות שבתחום ההלכה.

אלא שהפעם, הגר"פ וינד פונה לעניין מסוג אחר – מעשה של חסד, רחמים, וערבות הדדית. את הבמה שהוא נושא בה בענייני הלכה וממון, הוא מגייס עבור מטרה אנושית נעלית: סיוע ליתומה העומדת להינשא, לאחר שחוותה ילדות קשה ורוויית סבל.

"מדובר ביתומה שעברה קשיים נוראים ביותר", מספר הגר"פ וינד. "ברוך השם, בשנים האחרונות, רב חשוב בבית שמש גידל אותה בביתו, וב"ה היום היא מוכנה לחתונה. אבל כדי שיצליחו לחתן אותה – צריך את העזרה של הציבור הרחב, לחתן יתומה עם כל הסיכויים להקים בית יהודי טהור וכשר!".

לצד דבריו הנרגשים, מביא הגר"פ וינד גם לימוד מופלא מתוך סוגיית הריבית: חז"ל התירו במקום מסוים לקבל ריבית האסורה מדרבנן – כאשר הרווחים נועדו להחזקת יתומים. "לא לקניית ספרי קודש, לא לבניית בתי כנסת – רק לדבר אחד: גידול יתומים", מדגיש הרב. "כל שכן מי שמקיים יתום – אז ודאי שכל הברכות שכתוב על מי שמקיים ריבית יחולו עליו!".

בדבריו הוא קושר בין עומק ההלכה לבין עומק החסד. במקום שבו ההלכה נוקטת בהיתר מיוחד למען יתומים – כל שכן שעלינו, בני הציבור החרדי שומרי התורה והמצוות, להתעורר ולעשות כל שביכולתנו כדי שלא תיוותר יתומה זו בלא עזרה בשעתה הקשה.

לדבריו של הרב נלווה מעשה: קרן מיוחדת הוקמה כעת כדי לסייע ליתומה, שבמשך השנים גדלה בביתו של אחד מרבני העיר בית שמש, אשר קיבל אותה תחת חסותו ומשפחתו טיפחה אותה במסירות רבה. למרות עברה הקשה, גדלה הילדה היתומה והפכה לנערה טובת לב וצדקנית, ראויה להקים בית יהודי. כעת, כשהיא עומדת לפני חופתה, היא נותרה לבדה – ללא הורים, ללא אמצעים, וללא כל יכולת לממן את הוצאות החתונה.

הקרן פונה לציבור הרחב לקחת חלק בזכות המיוחדת: לסייע ליתומה להינשא בכבוד. הסכום המבוקש מכל משתתף – 360 שקלים. "מי שיהיה לו חלק בדבר הזה, זו זכות גדולה", מבטיח הגאון הגדול רבי פנחס וינד. "ואין לי ספק שמי שבעת שיתרום 360 שקלים – יבקש בקשה – תקובל תפילתו!".

