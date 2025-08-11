גדו"י מבטיחים: "שמירה מעולה בבית ובדרכים ברוחניות ובגשמיות"

46 יתומים ויתומות, שעברו חיים קשים של יתמות והתמודדו בגבורה עד שהגיעו לגיל שידוכים, עומדים להתחתן בתקופה הקרובה. השמחה שלהם, מלווה בצער וביגון כל פעם שהם נזכרים שאין להם אב או אב שילוו אותם לחופה.

לבד, הם מתארגנים לקראת היום המשמעותי והשמח בחייהם, בו יזכו להקים בית נאמן בישראל. לבד, בלי סיוע כלכלי של ההורים, על קברם יעלו להניח את ההזמנה לחתונה שלהם, בבכי ובצער גדול, המאפיל לרגעים על השמחה הגדולה.

עסקני הצדקה והחסד של 'ועד הרבנים', בשליחותם של גדולי ישראל שליט"א, נרתמו והקימו קרן מיוחדת להתרמה עבור 46 היתומים המתחתנים בתקופה הקרובה.

אנחנו לא יכולים להביא את ההורים שלהם לחתונה, אנחנו כן מוכרחים ומצווים על ידי תורתנו הק' לסייע להם כמיטב יכולתנו, שיצליחו לעמוד בהוצאות החתונה.

ראש הישיבה הגאון רבי שרגא שטינמן ורבי נפתלי נוסבוים פונים אלינו מקרב ליבם ומבקשים להיות לעזרתם של 46 חתונות היתומים.

"ונבקש מכל אחד להיות שותף במצוה גדולה ונשגבה זו של הכנסת 46 יתומים לחופה בדרך כבוד, ואבי היתומים בוודאי יברך את כל השותפים בברכה והצלחה בכל אשר יפנו, ובפרט בימי בין הזמנים יזכו הם וכל משפחתם לשמירה מעולה בבית ובדרכים ברוחניות ובגשמיות"

הגר"ש והגר"נ מוסיפים לקראת זמן אלול הבעל"ט בו ילדינו מתחילים את שנת הלימודים הבעל"ט: "ונגע לא יקרב אליהם וכל צאצאיהם יתעלו בתורה בהתמדה גדולה וירוו מהם נחת מתוך בריאות הגוף והנפש ופרנסה בשפע".

