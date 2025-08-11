'תמכתי יתדותי בזכות שלושת אבות' – הגאון רבי יצחק קולדצקי, יחזור ביום שלישי הקרוב, י"ח באב, למערת המכפלה, 96 שנה אחרי מאורעות תרפ"ט, בהן התחולל נס עצום ונפלא למאות יהודי העיר שהצליחו לשרוד את הטבח האכזר, למרות שהערביים צמאי הדם לא חסו ולא חמלו וביקשו לטבוח בכל אחד ואחד מיהודי העיר.

במלאת 96 שנה לאותו יום נורא, יחזור הגר"י קולדצקי, שאביו היה אחד הניצולים מהטבח הנורא, ויישא תפילה במערת המכפלה, המקום שבו עמדו רגלי אביו כשבירך את ברכת 'הגמול' בשליחותם של מאות הניצולים הנוספים שלכל אחד ואחד מהם היה סיפור הצלה פלאי משלו.

בפוקדו את מערת המכפלה, יקיים הגר"י קולדצקי מעמד ישועה והצלה מכל פגע רע בחברון, ויעתיר שם על תורמי 'קופת העיר' - לישועה והצלה ניסית מכל צרה וצוקה כמו שניצלו ארבע מאות התושבים באותו היום לפני 96 שנה- בישועה והצלה ניסית.

לאחר התפלה יחתום הרב על שטר ההצלה מחברון, עבור התורמים סכום קבוע למגבית "הצלת חברון".

יודגש כי מכל מקומות התפילה של העם היהודי, המקום המוסמך והקדום ביותר הוא מערת המכפלה אשר בחברון, וידוע לכל שכלב בן יפונה שהיה מיוצאי מצרים, כבר התפלל במערת המכפלה להינצל מעצת המרגלים.

כמו כן, מספרים חז"ל כי ירמיהו הנביא פקד את מערת המכפלה בעת שנחרב בית המקדש הראשון, וכן מובאים אינספור סימוכין לכך שאבותינו בדורות הקודמים נהגו לשטוח את תפילתם ולשפוך את צקון לחשם דווקא במערת המכפלה אשר בחברון.

כוחה של התפילה במערת המכפלה היה ידוע גם לשונאי ישראל לאורך הדורות, והם עשו כל מאמץ כדי למנוע כניסת יהודים למערת המכפלה, כשבמשך שנים רבות יכלו יהודים לעמוד רק על המדרגות שמחוץ למערת המכפלה, ולהתפלל משם, ואף על פי כן הגיעו כל גדולי עולם, בהם רבותינו הראשונים להתפלל על מדרגות מערת המכפלה, בשל גודל קדושת המקום.

זה הזמן לפעול ישועה, באמצעות תרומה ל'קופת העיר', לזכות במצוות הצדקה שבכוחה להגן מכל צער וצרה, בזכות שלושת האבות ושלושת האימהות הטומנים במערת המכפלה, בזכות תפילותיו הזכות של הגר"י קולדצקי, חתנו אהובו של מרן שר התורה זצ"ל, בוודאי יזכו התורמים לישועה, באופן שהנו למעלה מדרך הטבע, בחסדים גלויים של בורא כל עולמים.

בואו והבטיחו את מקומכם ברשימת השמות שיזכיר הרב בתפילתו הנרגשת, בואו והבטיחו את מקומם בין המאושרים שיזכו גם לשטר ההצלה מחברון, חתום בחתימת ידו של הגר"י קולדצקי, בעצם מקום קודש הקודשים – מערת המכפלה.

