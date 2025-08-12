גדו"י יתפללו 40 יום ברציפות במירון עד ר"ה - מי יפתח את המסע?

ביום חמישי הקרוב, כ' באב, עתיד להיפתח באתרא קדישא מירון מעמד מרומם ומיוחד שימשך ארבעים יום רצופים, עד ערב ראש השנה. מדובר במסורת במסגרתה שליחי ציבור אנשי תורה ויראה נושאים תפילות רצופות על שמות המוזכרים בפניהם בשליחות מיוחדת של 'קופת העיר', במקום הנודע כמסוגל לישועות – סמוך לציונו הקדוש של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי.

את המעמד השנה יפתח המשגיח רבי בנימין פינקל, שיגיע במיוחד למירון כדי להיות השליח הראשון שמתפלל לדבר ישועה ורחמים עבור תורמי 'קופת העיר'. המשגיח יתפלל בקול תחנונים מרגש ויטען את המעמד בעוצמה רוחנית נדירה. מיד לאחר מכן, יחתום על מסמך ייחודי - 'שטר ההכנה לראש השנה' – יישא את שמו של כל מי ששמו נמסר למעמד, ובו מצוין כי ביום כ' באב, ארבעים יום לפני יום הדין, הוזכר שמו בתפילה מיוחדת במירון כפתיח ל-40 ימי תפילה רצופים, מתוך כוונה לזכותו בחיים טובים, ארוכים ושלום.

לתרומה הקליקו כאן >>>

המסע המיוחד יימשך ברצף יומיומי: בכל יום, מיום חמישי ועד ערב ראש השנה, יעמדו שליחי הציבור במירון, יישאו תפילה ויזכירו שמות אחד לאחד. מקורות קדומים, ובראשם הזוהר הקדוש, מציינים כי המתפלל על דבר ארבעים יום – בוודאי נענה.

ש מזעזע בכל קנה מידה: ההורים בחיים, אבל הכלה הוגדרה כיתומה אסף מגידו | מקודם

לדברי גורמים המעורבים בארגון המעמד, עצם ההתמדה וההמשכיות בתפילה – יום אחר יום, במשך תקופה ארוכה – יוצרות כוח רוחני יוצא דופן. "ההבדל בין תפילה חד־פעמית לבין מסע תפילה של ארבעים יום הוא הבדל של שמים וארץ", אומרים המארגנים. "זו לא רק בקשה רגעית, אלא הצבה עקבית ומתמשכת של הצורך בפני שוכן מרומים, וכפי שמעיד הזוהר הקדוש, תפילה כזאת בוודאי נענית".

השנה, כאמור, נוסף הממד הסמלי־רשמי של 'שטר ההכנה לראש השנה', שמעניק למסע התפילה חותם אישי לכל שם ושם - סגולה מיוחדת להיכנס לימים הנוראים לאחר שהתפילות הטהורות של שליחי קופת העיר כבר פתחו את שערי השמים עבור תורמי 'קופת העיר' בכח התפילה, בכח הצדקה הטהורה שתרמו ממונם, ובכוחו הגדול והעצום של רשב"י.

לתרומה הקליקו כאן >>>