בהפתעה גמורה קיבלו מאות בחורי ישיבת ויז'ניץ מונסי, הלומדים בישיבה בעיר נייאק, את הבשורה המרנינה מפי מורם ורבם - האדמו"ר מויז'ניץ מונסי, כי מתעתד לערוך מסע הקודש עמם אל עבר אתרא קדישא מירון, לאחר שיתאמצו בלימוד התורה הק', במהלך שנת תשפ"ו הבעל"ט.

את הבשורה הודיע להם האדמו"ר, לאחר ששהה עמם במהלך שלושת השבועות האחרונים, וטרם חזרתו לביתו בעת שנשא אמרות קודש - דברי פרידה בשילוב דברי הדרכה להמשך הזמן.

האדמו"ר הביע חפצו שבמסע הקודש ישתתפו אך ורק בחורי החמד שיתמידו בלימודם במהלך שנת תשפ"ו, ויבחנו על כל החומר הנלמד, הן משנת תשפ"ה, והן משנת תשפ"ו, המה יזכו לשבת הנכספת שערך בעבר האדמו"ר לגדולי נגידי החסידים לפני מספר שנים באתרא קדישא מירון.

האדמו"ר מוקיר מאוד את לומדי התורה, ומעת לעת עורך בפניהם מסעות קודש, שאדמו"רים בחצרות אחרות עורכים לנגידים ולחשובי הקהל, אצל האדמו"ר הדבר שונה, ומוקיר בראשונה את לומדי התורה, ועמם כבר נסע מספר פעמים לקברי צדיקים באירופה ובעוד מקומות הקדושים, וכעת הגיע תורו של אתרא קדישא מירון, שבת שתיחקק לעולמי עד בקרבם.

כפי הנראה כעת, השבת ייערך בחודש אלול תשפ"ו הבעל"ט, ועד אז, יש מספיק זמן לכלל תלמידי הישיבה להצטרף, ללגיונו של מלך, ולזכות להשתתף במסע המיוחד.