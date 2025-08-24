הסגולה שאסור לפספס – 40 ימי תפילה בעשרה מקומות קדושים

מתנה גדולה ומיוחדת נתן הקב"ה לעם ישראל מדי שנה ושנה: 40 ימי חסד ורחמים, שבהם יכול כל יהודי לשנות את המזל שלו ולעבור למצב שונה לחלוטין מזה שהיה בו קודם לכן.

אלו הם הימים שבהם עלה משה רבינו למרום כדי לקבל את הלוחות השניות מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים.

הימים הקדושים והנוראים, הימים הנשגבים והנחמדים. ימים שבהם לכל יהודי יש הזדמנות להתחיל מחדש, ולהשתנות מן הקצה אל הקצה, ברוחניות ובגשמיות.

זה הזמן שבו אתם צריכים יותר מתמיד את התפילות ואת הזכויות של הצדיקים הקדושים כדי שיגנו עליכם ויסייעו לכם להתקרב עוד ועוד לבורא עולם, ולזכות בברכה כפולה ומכופלת מידו הפתוחה והמלאה והרחבה.

מנהג ישראל מקדמת דנא, להרבות בימים אלו באמירת תהילים, בעשיית מעשי צדקה וחסד, ולפשפש במעשים כדי לשוב בתשובה שלמה על כל החטאים.

ואכן, רבים נהגו לפקוד בימים אלו את ציוני הצדיקים והמקומות הקדושים, והמנהג לפקוד את קברי האבות והצדיקים בערב ראש השנה אפילו מובא בהלכה.

למקום הזה נכנסת 'קופת העיר' עם פרויקט מיוחד, במסגרתו מונו עשרות שליחים נאמנים, יהודים תלמידי חכמים שראויים להתפלל על עצמם ועל אחרים, ואלו נשלחים יום יום למקומות הקדושים השונים, כדי להעתיר בתפילה ובתחנונים על התורמים הנכבדים.

כך מצטרפת לה מצוות הצדקה של התורמים, שכספם מופנה להחזקת משפחות נזקקות ותלמידי חכמים עניים, וחוברת לה יחד עם התפילות הנרגשות של שליחי 'קופת העיר' – לפעול ישועה ולהביא לכך שבימי הדין הבאים עלינו לטובה, נצא בדימוס, ונזכה שתיגזר עלינו שנה טובה ומתוקה.

ואלו הם עשרת המקומות שבהם יתפללו שליחי 'קופת העיר' בכל יום ויום מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים: הכותל המערבי-, קבר דוד המלך, ציון הרשב"י הקדוש שבמירון, עמוקה, ציוני הבית יוסף והאר"י הקדוש שבצפת, בציונו של התנא האלוקי רבי יהודה בר אילעי, בציון האוה"ח הקדוש בהר הזיתים, בציון הרה"ק רבי גדליה משה מזוועהיל בבית העלמין 'שייח באדר', ובציונו של רבי לייב בעל הייסורים בבית החיים העתיק שבצפת.

נדגיש שהמקומות וסדרי התפילה שייאמרו בהם נבחרו בקפידה על ידי מרנן ורבנן גדולי ישראל זצ"ל ושליט"א, שהעידו כי בכוחן של תפילות אלו במקומות קדושים אלו, לפעול ישועה באופן על טבעי, בכח התפילה ובכח מצוות הצדקה.

שנזכה כולנו לכתיבה וחתימה טובה, ולשנה טובה ומתוקה מתוך שלום וביטחון לנו ולכל בית ישראל, אמן.

