"פתח לנו שער" - משדר מיוחד מאולפני 'כיכר השבת': חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, מביא עמו התעוררות רוחנית מיוחדת. זהו זמן של חשבון נפש, של בקשת סליחה ושל פתיחת דף חדש.

במשדר המיוחד בהגשת יוסי עבדו, אנחנו יוצאים למסע מרגש אל נבכי חודש אלול, מסע ששילב פיוטים עתיקים, ניגונים נוגעים ללב ושיח מעמיק על מהות התשובה, יחד עם הרב שלמה זביחי, רב יהדות משהד איראן ונשיא מוסדות "תפארת רפאל", הזמר והפייטן מאיר שטרית, החזן והפייטן רפי אוחנה, הקלידן מוטי בן משיח וילד הפלא שי אל אוחנה.

מסע מוזיקלי אל שערי הרחמים

המשדר נפתח בקבלת עול מלכות שמיים מרגשת ובפיוט "אדון הסליחות". בהמשך, שולבו פיוטים נוספים, ביניהם "קמתי באשמורת", "בן אדם מה לך נרדם", "זה הזמן לסלוח" ו"אליך ה' נשאתי עיני".

תשובה אמיתית

גולת הכותרת של המשדר הייתה שיחתו המעמיקה של הרב שלמה זביחי על מהות התשובה. הרב הדגיש כי תשובה אינה עניין טכני של וידוי וקבלה לעתיד, אלא תהליך פנימי, עמוק וכנה. "תשובה אמיתית מתחילה בהודאה", אמר הרב, "לא בתירוצים".

הרב מביא כדוגמה את דוד המלך, שכאשר נתפס בחטאו, אמר מיד "חטאתי לה'", ללא כל ניסיון להצטדק או להאשים אחרים. זאת בניגוד לאדם הראשון, שמיד לאחר חטאו הפנה אצבע מאשימה כלפי חוה.

הרב זביחי הסביר כי הדרך לתשובה מהלב עוברת דרך צעדים קטנים. "הקב"ה מבקש מאיתנו פתח קטן, כחודו של מחט", אמר, "והוא מבטיח לפתוח לנו פתח רחב כפתחו של אולם". הוא עודד את הצופים לא להתייאש, גם אם הדרך נראית ארוכה וקשה. "העיקר הוא להתחיל, לעשות את הצעד הראשון", הדגיש.

חיבור רוחני

חודש אלול, כך הסביר הרב, הוא חודש של רחמים ושל קרבה מיוחדת לקב"ה. "בחודש הזה, המלך בשדה", אמר, "הקב"ה נמצא קרוב אלינו, ומחכה שנפנה אליו". הרב ציין את חשיבות אמירת הסליחות, וציטט את דברי רבי חיים פלאג'י, שאמר כי מי שמתקן את נפשו בחודש אלול - "יהיה בטוח שיראה בטוב ה'".

סגולות חודש אלול

הרב זביחי חשף סגולות מיוחדות לחודש אלול. הוא המליץ על אמירת מזמור כ"ז בתהילים - "לדוד ה' אורי וישעי", והביא את הבטחתו המפורשת של רבי חיים פלאג'י כי "כל האומר מזמור זה אפילו גזרה רעה מן השמים יכול לבטלה, ויוצא זכאי בדין".

בנוסף, הוזכרה סגולה לקרוא את ספר התהילים פעמיים, כמניין כפר, וכן את תיקוני הזוהר.

הרב המליץ גם על פרקי תהילים נוספים המועילים במיוחד בחודש זה: ל"ב, נ"א, ק"ל, פ"ו, ק"ג וצ"א, והזכיר כי קריאת תהילים באלול פותחת שערי תשובה, כפי שפסק הבן איש חי.

י"ג מידות של רחמים פתוחים

נשאלה השאלה כיצד לגשת לתשובה בשמחה וכיצד לתרגם את מילות הסליחות לרגש פנימי אמיתי. המשתתפים הדגישו ש"טוב מעט בכוונה מאשר הרבה בלי כוונה", והציעו להתבונן היטב על המילים, כמו בפיוט "בן אדם מה לך נרדם", כשאנו עונים לעצמנו: "אני קמתי!".

על כך הוסיף הרב זביחי את מעלתן העליונה של י"ג מידות הרחמים, שהן פתח של חסד במיוחד בימים אלו. יוסי עבדו סיכם ואמר כי מי שזוכה לומר סליחות כל יום, זוכה ל"הגנה" לכל השנה כולה.

עוד הוא שאל כיצד לא חוזרים בתשובה בצורה טכנית, ועל כך השיב הרב שמעלת התורה היא זו ששומרת על הדרך הנכונה.

קרדיטים:

תחקיר והגשה: יוסי עבדו

יוסי עבדו במאי השידור: אבי לודמיר

אבי לודמיר צילום: למי עזוז

למי עזוז עריכה ועיצוב אולפן: ידידיה כהן

ידידיה כהן הפקה: איציק אוחנה

איציק אוחנה מפיק ראשי: אשר רוט

תודה מיוחדת לרפאל זביחי, מנכ"ל ארגון "תפארת רפאל" על העזרה בהכנת המשדר.