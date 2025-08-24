כיכר השבת
חודש הרחמים והסליחות

עד יום כיפור: 19 מעמדי סליחות מרכזיים יערכו בכותל המערבי | כל הפרטים

השנה יתקיימו 19 מעמדי סליחות מרכזיים ברחבת הכותל המערבי, המעמד הראשון ייערך מחר, יום שני, בהשתתפות שורדי שבי ומשפחות חטופים • כל הפרטים (חדשות, יהדות)

סליחות בכותל המערבי | ארכיון (צילום: צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי.)

עם כניסתו של חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, הקרן למורשת הכותל השלימה את היערכותה לקליטת מאות אלפי מתפללים הצפויים להגיע למעמדי הסליחות המסורתיים ברחבת הכותל המערבי, בחצות לילה.

השנה יתקיימו 19 מעמדי סליחות מרכזיים בליווי חזן, מערכות הגברה ופריסת מסכי ענק בפאתי הכותל בכדי לפזר את העומסים ולאפשר לכלל הציבור להצטרף למעמדי הסליחות לאורך כל תקופת הימים הנוראים.

במהלך המעמדים יישאו אלפי המתפללים תפילות נרגשות לשובם של החטופים, לשלום חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, לרפואת הפצועים ולשלום וביטחון ישראל.

המעמד הראשון יתקיים מחר, יום שני א' באלול תשפ"ה החל מהשעה 00:15 בלילה, בהשתתפות שורדי שבי, משפחות חטופים ואלפים רבים.

התאריכים שבהם יתקיימו מעמדי סליחות מרכזיים:

1. יום שני | א' באלול | 25.08
2. יום חמישי | ד' באלול | 28.08
3. מוצאי שבת | ו' באלול | 30.08
4. יום חמישי | י"א באלול | 04.09
5. מוצאי שבת | י"ג באלול | 06.09
6. יום חמישי | י"ח באלול | 11.09
7. מוצאי שבת | כ' באלול | 13.09
8. יום ראשון | כ"א באלול | 14.09
9. יום שני | כ"ב באלול | 15.09
10. יום שלישי | כ"ג באלול | 16.09
11. יום רביעי | כ"ד באלול | 17.09
12. יום חמישי | כ"ה באלול | 18.09
13. מוצאי שבת | כ"ז באלול | 20.09
14. יום ראשון | כ"ח באלול | 21.09 | ערב ראש השנההתרת נדרים בחצות (00:00)
15. יום חמישי | ג' בתשרי | 25.09 | מוצאי צום גדליה
16. מוצאי שבת | ה' בתשרי | 27.09
17. יום ראשון | ו' בתשרי | 28.09
18. יום שני | ז' בתשרי | 29.09
19. יום שלישי | ט' בתשרי תשפ"ו | 30.09 | ערב יום כיפור – התרת נדרים בחצות (00:00)

הקרן למורשת הכותל המערבי: "מעמדי הסליחות המסורתיים ברחבת הכותל המערבי מלכדים את עם ישראל על כל גווניו ומוסיפים לאחדות העם בחודש המרגש בשנה. אנו קוראים לציבור להקדים את הגעתו למעמדי הסליחות במהלך חודש אלול כולו, ולא רק בימים האחרונים ובעשרת ימי תשובה, כדי לפזר את העומסים ולשמור על בטיחותם ושלומם של כלל הפוקדים. השנה, במיוחד, יוקדשו המעמדים גם בתפילות נרגשות למען ישועת עם ישראל כולו בהשתתפות שורדי שבי, משפחות חטופים, פצועי צה"ל, חיילי צה"ל וכוחות הביטחון".

זה כל כך כואב לקרוא כתבה באתר חרדי ולקרוא שהסליחות ומעמדי התפילות יהיו לשלום החטופים חיילי צה"ל כוחות הביטחון וכו' ומילה לא על שמירת עולם התורה והישיבות איזו בושה איזו התרפסות איזו נחיתות איזה פחד ואימה מה יגידו בתקשורת כמה התיפיפות כלפי פורקי העול והמשתמטים שאנחנו עולם התורה צריך לשאת על גבינו כדי
