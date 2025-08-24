המכתב הנדיר של כל גדולי ישראל: "להגן מכל צרה ולהחיש ישועה" ( צילום: באדיבות המצלם )

עם תחילת ארבעים ימי הרחמים, מראש חודש אלול עד יום כיפור, פרסמו גדולי התורה מכתב מיוחד ובו קריאה נרגשת לציבור הרחב להצטרף לתפילת ועד הרבנים לענייני צדקה בארה"ק בכותל המערבי ובמקומות הקדושים.

גדולי ישראל שליט"א, מכל החוגים והעדות, חתמו יחד: "היות ובאים ארבעים ימי הרחמים המתחילים בר"ח אלול – ימים גורליים לכל עניני האדם ומשפחתו בשנה הבעל"ט, בפרט בתקופה האחרונה שכל אחד צריך רחמי שמים מרובים הכלל והפרט, טוב עושים שלוחינו הנאמנים 'ועד הרבנים לעניני צדקה בארה"ק' לתת אפשרות לכל אחד לזכות בזכות הגדולה בימים אלו להרבות בתפילה ובתחנונים עבור שמו ובקשתו בשערי השמים ושופכים לב כמים בכל מקום ומקום לישועה בקרוב". הרבנים שליט"א מפרטים כי התפילות יתקיימו "בכותל המערבי, בקבר רחל, במירון, ובעמוקה לזיווגים ובקבר רבי יהודה בר אלעאי לפרנסה בריווח". אל תוותרו על ההזדמנות הנדירה! תורמים עכשיו >>> ש מצוקה חסרת תקדים: הגאב"ד הגר"ש מחפוד בקריאה יוצאת דופן אסף מגידו | מקודם מרנן ורבנן גדולי הדור מדגישים את גודל הזכות להיות חלק מהמהלך: "ראוי לכל אחד להיות שותף בזה, וגדול כח הציבור יחד – הן בצדקה הגדולה בכמות ובאיכות, והן בכח התפילה יום יום בשערי השמים, אשר יחדיו המה מגן ושריון להגן מכל צרה ולהחיש ישועה". "וגם אנו מצטרפים בל"נ לתפילה על תורמי 'ועד הרבנים' ומשפחתם בימי הרחמים והרצון להיכתב ולהיחתם בספר חיים טובים. וכל התפילות על תורמי 'ועד הרבנים' יקבלו בשמים – שינצלו מכל הצרות והמחלות, למלאות משאלות ליבם לטובה, נחת מהצאצאים, ושיצליחו במוסדות החינוך בתוי"ש, זיווגים הגונים, זש"ק, נחת מהצאצאים, פרנסה ברווח ובנקל, לעשות שמחות בביתם מתוך הרחבה". המסר ברור. מרנן ורבנן שליט"א קובעים נחרצות: אין אדם שיכול לוותר על הזכות להיות חלק מ־40 ימי הרחמים. הצדקה, התפילה וארבעים הימים הרצופים הם "מגן ושריון להגן מכל צרה ולהחיש ישועה". אל תוותרו על ההזדמנות הנדירה! תורמים עכשיו >>>

המכתב הנדיר של כל גדולי ישראל: "להגן מכל צרה ולהחיש ישועה" ( צילום: באדיבות המצלם )

השנה אין מקום להתלבטות: מי שנמנה על תפילות גדולי ישראל ובמקומות הקדושים, מבטיח לעצמו סנגורים של תפילה וצדקה טהורה, מליצי יושר ומלאכי רחמים שילוו אותו ואת משפחתו בכל צעד ושעל בשנה הבאה.

מי יוכל לוותר על עשרות זכויות יומיומיות, על תפילותיהם של גדולי הדור ועל בכיותיהם של הצדיקים שוכני עפר?

תורמים עכשיו, דואגים לכלכל רבבות משפחות עניות, אלמנות ויתומים, עמלי תורה מתוך הדחק – וזוכים לשנה טובה בזכות כח הצדקה, התפילות של גדולי ישראל והתפילות במקומות הקדושים. לא מפספסים את ההזדמנות.

אל תוותרו על ההזדמנות הנדירה! תורמים עכשיו >>>