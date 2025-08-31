נדיר: "אין לי ספק שמי שיבקש בקשה – תקובל תפילתו!"

החתונה קרובה. הכלה – יתומה שגדלה בבית משפחה אומנת בבית שמש – כבר ערוכה ונפשית מוכנה לקראת היום הגדול. אבל דבר אחד חסר: כסף. אפילו המינימום הבסיסי הדרוש לעריכת חופה צנועה ולהקמת בית יהודי – איננו.

מי שפונה בימים אלו לעזרת הציבור הוארבי פנחס וינד, גאב"ד בית ההוראה לענייני ריבית, שיצא באמירה יוצאת דופן ונדירה בעוצמתה: "אין לי ספק – מי שבעת שיתרום 360 שקלים יבקש בקשה – תקובל תפילתו!"

הגר"פ וינד, שנחשב לפוסק המרכזי בענייני ריבית בדורנו ומוכר בכל העולם התורני כאחד מעמודי ההוראה בהלכות ממון, בחר דווקא בנושא אנושי, פשוט ונוגע ללב – יתומה העומדת רגע לפני חתונתה – כדי לשבור שתיקה ולהוציא תחת ידו קריאה לציבור.

הוא מזכיר את דברי חז"ל שהתירו ריבית דרבנן לטובת החזקת יתומים, ומסביר כי "כל שכן מי שמקיים יתום – אז ודאי שכל הברכות שכתוב על מי שמקיים ריבית יחולו עליו".

להכנסת כלה ו-"שתקובל תפילתו" הקליקו כאן>>>

כעת הוקמה קרן ייעודית עבור היתומה, כאשר המטרה ברורה: לאפשר לה להינשא בכבוד. הרב שליט"א מציין כי מדובר בנערה צדקנית, טובת לב ובריאה בנפשה, שעברה שנים קשות במיוחד – אך צמחה מהן למעמד של כלה מוכנה להקים בית נאמן בישראל.

ואולם, המציאות הכלכלית הכואבת מונחת על שולחן הציבור: אין לה כלום. לא סכו"ם, לא ביגוד, לא תשלום לאולם – שום דבר. כל שקל נדרש כעת, וההיערכות לחתונה – שנמצאת כבר ממש בפתח – תלויה במידת ההתגייסות בימים הקרובים.

הקרן מבקשת מהציבור להשתתף בסכום של 360 ש"ח, עם ההבטחה הנלווית מפי הרב שליט"א: "מי שיהיה לו חלק בדבר הזה, זו זכות גדולה – ואין לי ספק שמי שבעת שיתרום 360 שקלים – יבקש בקשה – תקובל תפילתו!".

