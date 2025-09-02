נתי דואג לחתן את עצמו, בלי אמא ומתחנן: "אל תעזבו אותי לבד"

נתי, בחור ישיבה צעיר, נכנס לבית הכנסת. בידו ניילונית עם מכתב המלצה מראש הישיבה. בקול שקט הוא לוחש לשני אברכים: "אמא שלי נפטרה… אבא לא גר איתנו כבר שנים… ובעוד שבועיים אני מתחתן…". אולי יתרמו לו, אולי לא. לפעמים הם שומעים, לפעמים שקועים בלימוד ולא מבחינים בו כלל.

כך נתי נדד מבית מדרש לשטיבל, אסף מטבעות ושטרות מבושה צורבת. הכסף בקושי הספיק לחצי ממה שצריך, אבל הפנים שלו בערו מהשפלה.

לאורך חודשים ארוכים נתי רץ בין הישיבה לבית החולים. אמו, האשה הגיבורה שגידלה אותם לבדה, שכבה במחלקה האונקולוגית, עוברת טיפולים כואבים. הוא ישב לידה, החזיק את ידה הכחולה מדקירות, ספר את טיפות העירוי וניסה לשאוב כוח בשבילה ובשביל אחיו.

היא עבדה כל חייה כדי להעניק להם אוכל, בגדים, ספרי לימוד ושמחה. עכשיו, כשהמחלה הכריעה אותה, נתי היה צריך להיות ההורה - להקשיב לפחדיה, להרגיע, ולבקש עוד משכך כאבים בשבילה.

בסוף היא נפטרה. ארבעה יתומים נותרו לבדם.

השכנות סידרו את הבית לשבעה, ארגוני חסד שלחו סעודות לשבתות וחגים. הם פרשו מפה לבנה, אכלו את האוכל הזר שלא הזכיר את טעמי הבית, והבינו: אין אמא יותר.

נתי, הבכור, לא הרשה לעצמו לבכות. הוא נשא על כתפיו אחריות עצומה, אבל בפנים - ליבו נשבר.

הזמן עבר. נתי התארס. באירוסין של עצמו הוא ישב במזרח, וחתם בעצמו על השטר. לא היו הורים שידאגו, לא אבא, לא אמא, לא דודים. הוא בעצמו התרוצץ לגייס כספים, התקשר לארגונים, קיבל מעטפות, נדוניה וכלי בית - הכל בכוחותיו.

מי יחתן את נתי? תורמים עכשיו ומסייעים ל-74 היתומים והיתומות המתחננים לעזרתנו

עכשיו, רגע לפני החתונה, הוא לובש את חליפת השבת ומחייך בלחיים סמוקות, אבל בלב שואל את אמא: "את שמחה בשבילי? גם את היית בוחרת לי את הכלה הזו, אילו היית כאן?".

כל חתן אחר יודע שיש מי שדואג לו. לנתי אין אף אחד. הוא צריך אותנו. זו ההזדמנות שלנו להיות המשפחה שלו. לעזור לו לעמוד על רגליו, להקים בית שמח ויציב, ולהגשים את החלום האחרון של אמא שלו: לראות את ילדיה מאושרים.

נתי, הוא אחד מתוך 74 חתנים וכלות יתומים העומדים להיכנס תחת החופה – ואין להם יד מסייעת. הם חולמים על שמחה, אך נושאים על ליבם צער עמוק: ביום שבו כל חתן וכלה אמורים להיות עטופים באושר, הם מתמודדים עם חסרון כיס כואב ועם חסרון אב או אם שילוו אותם לחופה.

כשהקריאה הזאת הגיעה אל שולחנו של מרן עמוד ההוראה, הגאון רבי יצחק זילברשטיין, לא נותר אדיש. במכתבו המרגש הוא מתאר את מצוקתם של החתנים והכלות היתומים, ומבקש מכל יהודי להיות שותף בהצלתם: "קול תחנוניהם של 74 חתנים וכלות יתומים באה אלינו שאין בידם להוצאות ההכרחיים. נבקש מכל אחד להשתתף בסכום של 10 ₪ ליתום".

והוא אינו מסתפק בבקשה בלבד. בפסק הלכה מיוחד מוסיף הרב שליט"א: "כל המשתתף במצווה הקדושה הזאת – יזכה להשיא את כל צאצאיו בבריאות, בנקל ובריווח גדול, וייכתב הוא וכל בני ביתו לחיים טובים בספרם של צדיקים גמורים".

תורמים ליתומים המתחננים לעזרתנו וזוכים להבטחת מרן עמוד ההוראה >>>