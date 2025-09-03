כשמרן שר התורה ציטט את רבי ברוך טולידנו זצ"ל

התגייסות מיוחדת של הגר"י יוספי והגרי"ש קנייבסקי, במיוחד לעזרתו של חתן יתום, תלמיד חכם מופלג, העומד ערב חופתו כשעל כתפיו רובץ עול כבד מנשוא.

אביו איננו, אמו איננה יכולה לעזור, המשפחה אינה ידועה ואין מי שירים את המשא. בימים שבהם היה עליו להיות שרוי כל כולו בשמחת המצווה, הוא נאלץ להתמודד עם מציאות קשה ומכאיבה – אין לו מאין לשלם אפילו עבור הצרכים הבסיסיים ביותר של הקמת בית בישראל. ביגוד מינימלי, ריהוט הכרחי, סעודת מצווה פשוטה – כל פרט הופך להר.

המצוקה הזו נגעה ללבבות גדולי ישראל שנחשפו מקרוב למקרה החמור. הגר"י יוספי העיד בהתרגשות: "מדובר כאן בחתן יתום מאב, בן תורה אמיתי. המשפחה לא ידועה, אין מי שיתמוך בפרטים המינימליים. אשרי מי שיעזור לשמח אלמנה, לשמח חתן בן תורה אמיתי לבנות בית". דברים נוקבים שנאמרו מתוך כאב על מציאות שאין לה מענה.

גם הגרי"ש קניבסקי לא נשאר אדיש. הוא הדגיש כי "בחור יתום מאבא, והאמא אינה יכולה לעזור. צריך לסייע לו מכל הבחינות – גם עזרה נפשית וגם עזרה גשמית. הבחור תלמיד חכם, ועדיו לגדולות. מצווה גדולה מאוד לעזור".

באותה שעה הזכיר הגרי"ש את דברי אביו הגדול, רשכבה"ג מרן שר התורה זצוק"ל, בשם הצדיק רבי ברוך טולדנו זצוק"ל: "מי שעוזר לבנים של הקב"ה, הקב"ה יעזור לבנים שלו". מרן הרחיב והבהיר: "הגמרא אומרת בתחילת פרק 'חלק' – הקב"ה מתנהג מידה כנגד מידה. מי שיעזור לבחור להתחתן בכבוד, מי שייתן נתינה יפה ויתאמץ – הקב"ה יעזור לו מידה כנגד מידה. שלא יהיו לו חולים ולא יתומים בביתו, כולם יהיו בריאים בנפשם, ויהיה לו שפע ברכה והצלחה בכל העניינים".

אלו אינן מלים של עידוד בלבד, אלא עדות ברורה וברכה נוראה: מי שיתאמץ למען החתן הזה – הקב"ה ישגיח עליו ועל ביתו באופן אישי, שלא יהיו שם חולים ולא יתומים, ושפע של ברכה ילווה אותו בכל מעשיו.

ב'קופת העיר' קיבלו על עצמם לנהל את קרן העזרה והסיוע לבקשתם של הרבנים: "כעת, ערב החופה, כשהחתן עומד נבוך מול ההוצאות ואין לו כל יד מסייעת – האחריות עוברת אלינו", אומרים ב'קופה'. "זהו רגע של אמת, שבו חובה על כל אחד ואחד להתגייס. לא מדובר בהוצאה כבדה, אלא בסכום סמלי של 350 שקלים בלבד להשתתפות בהוצאות החתונה.

"מי שייקח חלק, מי שירים תרומה זו, יזכה להיכלל בברכה הקדושה מפי רשכבה"ג מרן שר התורה זצוק"ל ובברכת בנו הגרי"ש.

"זה הזמן להיות הכתף התומכת. זה הזמן להפוך את כאב המצוקה לשמחת מצווה. מי שיעזור כעת – מובטח לו, בדברי גדולי ישראל, שהקב"ה יעזור לו ולביתו בכל".

