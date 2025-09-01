"ההוצאות של החולי מרובות": הקריאה הסוערת של הגר"מ גרוס ( צילום: באדיבות המצלם )

תלמיד חכם עצום, יהודי צדיק שפניו מאירות בזיו החכמה העליונה, לקה במחלה קשה במיוחד וסובל ייסורים קשים ומרים. המשפחה נאלצת לשאת בעלויות הטיפול הרפואי ובמקביל להחזיק את המשפחה עצמה.

המקרה החמור הזה הגיע לפני הגאב"ד רבי מרדכי גרוס, שלא יכול היה להכיל את הכאב הגדול ופנה מיידית ל'קופת העיר' בבקשה לפתוח קרן עזרה וסיוע למשפחה המתמודדת עם העול הנורא, כשהוא עצמו מתחייב להתדל לגייס כספים עבור הקרן.

לשם כך יצא הרב שליט"א באופן חריג בשיחה ישירה מול מצלמה, ככלי להעברת מסר לציבור רחב הנמנה על בני הציבור החרדי.

בדבריו מציג הרב את הנתונים הקשים והמרים, אודות מסכת הייסורים שעובר יהודי יקר שביקרים, תלמיד חכם מופלג ועתיר זכויות, שנפל למשכב, ומשפחתו אינה יכולה לעמוד בהוצאות הכבדות.

הרב גרוס אומר "דברינו בעבור החזקת תורה וצדקה לתלמיד חכם גדול, מפואר! תלמיד חכם מפואר שאפשר להגיד שהוא 'אש'. הוא העלה את ארבעת היסודות, את הרוח, מים, עפר לאש קודש.

"התורה נמשלה לאש!"

"אבל אין שום ממון, הוא נצרך להרבה ממון. הוא חלה את חליו, הקב"ה ישלח לו רפואה שלימה מן השמים. אבל ההוצאות של החולי מרובות ביותר ואין למשפחה אפשרות לשלם את זה.

"מי שיזכה בזה - יזכה להעמיד תלמיד חכם – להעמיד את האש!!! ואם עוזרים לת"ח שהוא אש - אש היא מחזירה חזרה. "באש הצתה ובאש אתה עתיד לבנותה", התורם יזכה שהוא עצמו יהיה אש קודש, הצאצאים שלו יהיו אש קודש!!!".

כך מבקש הרב להשפיע מההתלהבות העצומה האוחזת בו בעת התפילה ולימוד התורה, כשהוא כל כולו אש יוקדת ביקד יקוד שמחת התורה הקדושה, ואת התחושה הזאת הוא מעביר בברכתו המיוחדת לתורמים למען אותו אברך תלמיד חכם, וזלרעם אחריהם.

אנשי הצדקה המעורים במקרה, מספרים שמהשפחה מתמודדת עם מחסור של ממש, הטיפול באבי המשפחה גוזל את כל המשאבים הנפשיים והכספיים והבית הוזנח ונותר מאחור, כשלשם שיקומה של המשפחה יש צורך בעזרה דחוה ומיידית שתאפשר כיסוי חובות והעלאת מסלול החיים המשפחתי על דרך המלך.

בעקבות הקריאה הנרגשת ונסערת של הרב שליט"א יוצאים הרבנים בקריאה דחופה לכלל הציבור, לבוא לעזרתו של התמיד חכם החולה, ולסייע בהוצאות הרפואה והחזקת המשפחה, בסכום שלא יפחות מ-300 שקלים, ועל ידי תרומה נכבדה זו שיש בה עזרה ממשית למשפחה המתמודדת עם הקושי הנורא, זוכים להבטחה הנעלה של הרב: "מי שיעזור יזכה שהוא והצאצאים שלו יהיו אש קודש".

