עד לפני תקופה קצרה, הבית היה מלא חיים. אם הבית - רעייתו האהובה, החזיקה את הכל: הן מבחינה כלכלית והן מבחינה מעשית. היא דאגה לכל פרט ופרט, טיפלה בילדים, והייתה עמוד התווך של המשפחה.

ואז, באחת, חלתה במחלה קשה. בתוך זמן קצר היא הסתלקה לבית עולמה והשאירה בית חרב, יתומים חסרי אונים ובעל אלמן, שעדיין אינו מעכל את גודל השבר. מהתמודדות יום יומית עם הילדים ועם ילדה מיוחדת, כעת הוא ב"ה שמח לקראת שמחת נישואי בנו – אך השבר גדול.

מלבד החוסר הגדול באמא, האבא מתמודד עם הוצאות כלכליות לא פשוטות. בדמעות הוא מספר: "ב"ה הצלחנו לארס את הבן שלנו והוא בוכה ומתחנן מי ילווה אותו לחופה, ואין לי מה לענות לו. אני עסוק בניסיון לשרוד את ההוצאות הרגילות, במיוחד עם הילדים החולים, ואין לי מושג איך לחתן אותו".

רגע עצוב ומרגש כאחד, היה כאשר האב ליווה את בנו החתן לקברה של אם המשפחה, להזמין אותה לחתונה, כנהוג: "בני פרץ בבכי. הוא התחנן אליה שתחזור ותלווה אותו לחופה".

ראש ישיבת הר"ן, הגאון רבי צבי וייספיש, יוצא בקריאה נרגשת לטובת המשפחה: "אחים יקרים, אני פונה אליכם. מדובר באלמן מהקהילה שלי, אדם שאני מכיר באופן אישי. אברך שהתאלמן בתקופה האחרונה, לאחר שאשתו נפטרה בגיל צעיר ממחלה קשה. בבית נשארו גם ילדים חולים, עם הוצאות שאין אפשרות לתאר או לשער. אין לו יום ואין לו לילה מרוב צער ומרוב בכי. הבית נהרס לגמרי".

"עכשיו הוא עומד לחתן את בנו היקר, תלמיד חכם. אני מתחנן ומבקש בשבילו: תרחמו עליו, בואו נעזור לו ביחד כדי שיוכל לגשת אל החופה בכבוד. זה משהו מיוחד. הוא בנן של קדושים. אבא שלו מגדולי הדור זצ"ל, אני מכיר אותו אישית".

ראש הישיבה מבטיח: "הקב"ה ייתן לכל מי שימסור את הנפש וייתן לפחות 500 שקל. אני הקטן, בעזרת ה', מנהג אבותינו שאנחנו הולכים לכותל אחה"צ בכל ערב שבת, שהאבות – אברהם יצחק ויעקב נמצאים שם, נזכיר אותו עם כל בני משפחתו לבני, חיי ומזוני לכתיבה ולחתימה טובה. גם בקבר רחל, לשם אנו הולכים פעם בשבוע ומתפללים שם, במקום התפילה היחידי שכתוב בתורה, וכן אצל רבי שמעון בר יוחאי, וגם אצל רבי אלעזר ורבי יהודה בר אילעי. אתם תראו כולכם נחת, בריאות, סייעתא דשמיא, כל טוב סלה".

האב האלמן נותר שבור וכאוב, מתמודד עם בת בעלת צרכים מיוחדים ועם מציאות של חובות כבדים. הבן הצעיר, החתן המיועד, בוכה על קבר אמו ומתחנן שתלווה אותו לחופה. אין מי שימלא את החלל הזה - מלבדנו. בימים אלו, בעיצומם של חודש הרחמים והסליחות, זו ההזדמנות שלנו להיות השליחים שיתמכו במשפחה, יעמידו אותה על רגליה וילוו את החתן אל החופה בכבוד.

