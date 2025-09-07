מציאות ברורה ומוכחת: "זה עוזר ומסייע למנוע מחלות מכל המשפחה"

סגולה יוצאת דופן שתוקנה על ידי מרן שר התורה זיע"א, ומבוססת על הנחיות שקיבל מאביו מרן בעל ה'קהילות יעקב' – הסטייפלר הקדוש זצ"ל, זוכה למשנה תוקף בימים אלו, לאחר הכינוס התקופתי של רבני 'קרן והסירותי מחלה מקרבך', שערכו סקירה של פעילות הקרן, והכריזו על הרחבה ביסוס שלה, לנוכח הטרגדיות הקשות שפקדו את עם ישראל בחודשים האחרונים, והצורך להוסיף בהגנה ושמירה על עם ישראל כדי למנוע מחלה מקרבנו.

להצלה ממחלות וממקרים רעים - כנסו לקרן >>

בימים האחרונים התכנסו כל גדולי התורה וההוראה יחד בביתו של הגר"י זילברשטיין, לדון בנושאים העומדים על סדר היום של 'קרן והסירותי מחלה מקרבך'.

לאחר שבמהלך האסיפה ההתברר שוב שמדובר במציאות ברורה ומוכחת של כל מי שחבר בקרן 'והסירותי' הדבר עוזר ומסייע למנוע מחלות ממנו ומעל כל בני המשפחה, החליטו רבני הקרן לנקוט בשורת צעדים כדי להוסיף כמה שיותר יהודים שיוכלו להסתופף תחת מטריית ההגנה הנפלאה הזאת:

רבני הקרן פרסמו קריאה מיוחדת בה הם ממליצים בחום: "כל מי שעיניו בראשו, יטול סניגוריה זו של תרומה לקרן 'והסירותי', כי היא מציאות ברורה ומוכחת שכל התורם לחולים - לא יהיו חולים בביתו!".

הרבנים מציינים בהחלטתם בין היתר כי "דברי רשכבה"ג מרן הגר"ח קניבסקי זצ"ל מייסד הקרן, ופסיקתו ש"כל התורם לקרן והסירותי מחלה מקרבך שעל ידי קופת העיר סכום שיש בו ממש- מידה כנגד מידה לא יהיו חולים בביתו" שרירים וקיימים גם לאחר פטירתו ביתר שאת, כדברי רבינו זצ"ל בעצמו, וכפי ששמענו ממרן בעל ה"קהילות יעקב" זצ"ל".

עוד הם מוסיפים חידוש מיוחד ופסק דין חדש ומעניין: "אלו המצפים לזיווגם, הנחשבים "פלג גופא" גם הם בכלל החולים, ובכלל ברכת וגזירת רבינו זצ"ל ש"לא יהיו חולים בביתו".

הרבנים קובעים גם שמידי ערב ראש חודש יעלה שליח קופת העיר לציון הק' של רבינו חיים קניבסקי זצ"ל , להעתיר שגם בחודש הבעל"ט תתקיים ברכת וגזירת רבינו זצ"ל שכל התורמים לא יהיו חולים, ולא יהיו חולים בביתם, כמו שנהג מרן זצ"ל בחיים חיותו להעתיר מידי ער"ח על כך.

כמו הם קובעים בהחלטה יוצאת דופן כי "ועד רבני קרן והסירותי ממנים את עמוד התפלה הגר"ש גלאי לכנס מידי ערב ראש חודש מושב בית דין של גדולי ישראל ורבני קרן והסירותי- להתפלל כמנהגו של רבינו זצ"ל שגם בחודש הבעל"ט כל התורם לקרן עבור החולים- מידה כנגד מידה לא יהיו חולים בביתו".

לתוספת ברכה ושמירה מתחייבים הרבנים "אנו מקבלים על עצמנו בלי נדר להוסיף מידי כמה ימים בברכת המזון תפלה מיוחדת עבור תורמי קרן והסירותי "הרחמן הוא יברך את תורמי קרן "והסירותי מחלה מקרבך" שעל ידי 'קופת העיר' – שתתקיים בהם גזירת וברכת רבינו הגדול שמריהו יוסף חיים ב"ר יעקב ישראל קניבסקי זיע"א שכל התורם לחולים לא יהיו חולים בביתו".

לסיום קובעים הרבנים כי "כל התורמים הקבועים לקרן והסירותי יקבלו שטר מיוחד עם כתב וחתימת יד קדשו של רבינו הגר"ח קניבסקי זצ"ל, ועם פרטי התפלות שיעתירו עליהם בס"ד מידי חודש בחדשו, לאות ולעדות".

להצטרפות לקרן והסירותי הקליקו כאן>>>