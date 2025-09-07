בימים אלו נחשף בפני הציבור מצב קשה של אחד מגדולי תלמידי החכמים שבדורנו – מורה דרך לרבים, המקדיש את חייו ללימוד התורה, להדרכה ולעצה, ועתה עומד הוא וביתו על סף התמוטטות כלכלית ורפואית.

ש טרגדיה מזעזעת בבני ברק: נפטרה שנה לאחר בנה בן השלוש והותירה שישה יתומים אסף מגידו | מקודם

לנוכח המצב החמור של המשפחה, בעת מחלתה של האם, וצערו הנורא של האב – ספר תורה השרוי בצער, יוצא מגדרו המשגיח הגאון רבי יהודה יצחק בורדיאנסקי, משגיח ישיבת קול תורה, שובר את גדרי שתיקתו ופונה בקריאה נרגשת לעם ישראל.

"הוא בצער ואשתו בצער, ואשתו חולה. איך אפשר לעמוד מן הצד ולראות דבר כזה? אם חודש אחד הוא לא ישלם – כל הבניין יתמוטט. זה פיקוח נפש!", אומר המשגיח בהתרגשות לאחר שנחשף לפרטים המלאים של המצוקה הנוראה.

נרתמים ואוספים זכויות ליום הדין - כנסו >>

המשגיח תיאר את האברך המיוחד: "היום הוא גדול בתורה, בנגלה ובנסתר, בצדקות ובעבודת ה'. רבים נושעים מעצותיו והדרכותיו – ולא יודעים מה המצב בבית שלו. המצב קשה עד מאוד".

דבריו הכנים הדהדו והותירו רושם כבד: אדם שמאיר לרבים, שנושא אחרים על כתפיו, כעת זועק בעצמו "מאין יבוא עזרי".

בשם כלל ישראל, המשגיח פונה בבקשה: לפתוח את הלב ואת היד בעין טובה, להצטרף בסכום קבוע מדי חודש להצלת הבית. "כל המרחם על הבריות – מרחמים עליו מן השמים. כמה שתרחמו עליו – הקב"ה ירחם עליכם".

בבקשתו הנרגשת טמון סוד ההבטחה. מי שיתמוך, מי שישתתף, יזכה לברכה עצומה לבני, חיי ומזוני, בכל משאלות לבו לטובה בגשמיות וברוחניות. לא בכל יום ניתנת לאדם הזכות להיות שותף בהצלת תלמיד חכם עצום, המאיר אור תורה לרבים, ועתה אור ביתו כמעט כבה.

'קופת העיר' נרתמה לקריאה ומקימה קרן מיוחדת – קרן 5886 – שמטרתה לספק למשפחה אוויר לנשימה ולהשיב לה את היציבות. כל שותפות, כל תרומה, אינה רק סיוע כספי. היא חיים. היא קיום של מצוות צדקה בדרגה הגבוהה ביותר – תמיכה קבועה, יציבה, שמחזיקה בית יהודי שלם.

כאן המקום לפתוח את הלב, לפתוח את היד, וליטול חלק בקרן מיוחדת זו, המוקדשת כל כולה להצלת המשפחה. כל אחד שיצטרף, כל אחד שירים את תרומתו, הופך לבן ברית של המשגיח שליט"א ושל גדולי ישראל הקוראים יחד איתו: לא נניח למשפחה זו ליפול.

לעזרה הקליקו כאן>>>