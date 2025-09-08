אבל כבד ירד על שכונת קרית הרצוג בבני ברק. האישה החשובה והצדקנית, הגב' הודיה כהן ע"ה, הלכה לעולמה בבית החולים 'מעיני הישועה' כשהיא בת ארבעים בלבד. בכך נותרו בעלה האברך וששת ילדיה היתומים כשהם שבורים ורצוצים, עודם מתאבלים על פטירתו הפתאומית של אהרן הקטן ז"ל, בן שלוש בלבד, שנפטר בפתאומיות ביום הולדתו בשנה שעברה.

הגב' כהן ע"ה חלתה במחלה הקשה מיד לאחר לידת בתה הקטנה, לפני כשנתיים וחצי. המחלה התפשטה בגופה והצריכה טיפול ממושך, אך הקרובים מספרים כי לא ויתרה לרגע על אמונתה. "תמיד קיבלה הכול באהבה", מתארת אחת המכרות.

בעלה, הרב אליעז כהן, נמנה עם האברכים החשובים בבית מדרשו של הגאון רבי ניסים בן סניור שליט"א. מזה שנים הוא שוקד על תלמודו בענוות חן, כשלכל אורך הדרך רעייתו תמכה בו והייתה עמוד התווך של הבית בעודה דוחקת בו להישאר בד' אמות של הלכה ולא להוציא את ראשו מבית המדרש לענייני חולין.

במשך שנים ניהלה פעוטון חינוכי בביתה, בו טיפלה במסירות בילדים רבים, ובאמצעותו היתה השליחה להביא טרף לעולליה. כאשר התגלתה המחלה, נאלצה לסגור את הפעוטון ולהקדיש את כל כוחותיה להתמודדות הקשה.

המשפחה כבר חוותה שבר בלתי נתפס בחודש תמוז אשתקד, אז נפטר בנה אהרן הקטן ז"ל בעת שהמשפחה שהתה במחנה נופש של 'עזר מציון' במושב חפץ חיים, אליו הוזמנו בגלל מחלתה הקשה של האם.

באותו לילה חגגו לו בני המשפחה יום הולדת שלוש, ובבוקר נמצא במיטתו ללא רוח חיים. האסון ההוא הותיר צלקת עמוקה בלב המשפחה, וכעת נוסף עליו הכאב הטרי והבלתי נתפס של פטירת האם.

ששת היתומים שנותרו מאחור נמצאים כולם בגילאים רכים: הבן הבכור בן שתים-עשרה, הקטנה בת שנתיים וחצי בלבד, והבת השנייה החלה בימים האחרונים את לימודיה בכיתה א'. בית קטן ועמוס ילדים, שהיה עד כה מלא בחום, באהבה ובאמונה, נותר לפתע ללא דמות האם.

עתה ניצב האב האברך מול משימה כבדה מנשוא – לגדל לבדו את ילדיו, בעודו שקוע בלימוד התורה. מציאות החיים הכלכלית מוסיפה קושי עצום למשפחה, והקהילה כולה נקראת להתגייס למען הבית הזה.

הלוויה התקיימה בהשתתפות מאות מתושבי בני ברק, ידיד המשפחה וחברותיה של המנוחה ע"ה, שליוו בדמעות את האם החשובה בדרכה האחרונה. "הייתה אשת חיל אמיצה, שקידשה שם שמים בכל מעשיה", ספדו לה.

