חמש ניידות חירום עמדו בשקט ברחוב. לא נשמעו סירנות, לא היו פצועים. אבל - היו נפגעים אנושות. לא מהאש - אלא מהחיים שנקטעו באחת.

אלה משפחות שחיו חיים רגילים. רק לפני חצי שנה התקינו תאורה חדשה בסלון, סגרו מרפסת כדי לפנות חדר לילדים. רק לפני חודש טיפחו עציץ חדש, סידרו נזילה. רק לפני שבוע יצאו לסייל באיקאה, רכשו פריט קטן שייתן חמימות לבית. ורק אתמול - שטפו רצפה, הדיחו כלים, התכוננו לשבוע חדש.

בבוקר הם שלחו את הילדים לגן ולבית הספר, אספו צעצועים קטנים מהרצפה - ובלילה, כבר לא היה להם בית. השריפה שפרצה בבניין המגורים שלהם בעיר בית שמש, כילתה את כל רכושם.

מצילים את שלושת המשפחות שביתם נשרף באש – תורמים עכשיו

הטרגדיה שפקדה את משפחות נפגעי השריפה טלטלה את כל קהילת הנצי"ב.

רב השכונה, הגר"ש פרטיג, נכנס לעובי הקורה, בדק מקרוב את מצב כל משפחה והכריע: אסור להתמהמה – חייבים להציל אותם כאן ועכשיו!

מדובר במשפחות שחוו כבר משברים בחיים, עקרו לכאן כדי להתחיל מחדש, וכעת איבדו הכל. כל התרומות ינותבו אך ורק לטובתם, תחת פיקוחו האישי של רב השכונה. מדובר במשפחות וינברג, ויינר ואטיאס.

שלוש משפחות, שלושה בתים שחרבו באש, שלושה עולמות שקרסו.

אין לנו את הפריווילגיה לעמוד מן הצד.

השריפה כילתה קירות, רהיטים, חיים שלמים - אבל היא לא תכבה את התקווה אם נהיה שם בשבילם. זה הרגע שבו כל אחד יכול להיות שותף להצלת משפחות שלמות. בתרומות שלנו, נחזיר להם את החיים הרגילים.

