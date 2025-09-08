"לקראת כלה" – להכניס כלות עניות בכבוד תחת החופה

מצוות צדקה אפשר לקיים בדרכים רבות וברמות שונות, אבל יש ענף אחד של מצווה זו, שחז"ל הפליגו בשבחו עד למאוד – מצוות הכנסת כלה תחת חופתה. החובה לסייע לכלה ענייה, כדי שתוכל להקים את ביתה בכבוד ובשמחה, היא מן המצוות הגדולות והנעלות ביותר.

בימים האחרונים התכנסו מרנן ורבנן גדולי הדור, ובראשם פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך, 'עמוד התפילה' הגאון הגדול רבי שמעון גלאי וראש הישיבה הגר"י הלל, והורו על הקמת קרן מיוחדת – קרן לקראת כלה.

הקרן הוקמה ביוזמתו של מרן פוסק הדור אשר ירד ממרום 100 שנות עסק התורה שלו, כדי לטפל במצב הנצרך כל כך, כאשר עוד ועוד כלות מתחתנות בעירום ובחוסר כל, ואין לאל ידן לממן את הוצאות החתונה הבסיסיות ביותר.

הקרן נועדה לתת מענה למקרים קשים שהלכו ורבו. מדובר בכלות שאינן יתומות, והוריהן חיים וקיימים, אך אין להם כל יכולת לעמוד בהוצאות החתונה. לא פעם מדובר במשפחות יקרות, שבימים כתיקונם מצליחות להסתדר בכוחות עצמן ולא זקוקות לעזרה מיוחדת, אבל בתקופה של נישואי אחד הילדים, הן נקלעו למשבר חמור מסיבות רפואיות, כלכליות, נסיבות משפחתיות ועוד. לעיתים ההורים שקועים בחובות כבדים, לעיתים טרודים במחלות קשות, ולעיתים פשוט אין בידם שום משאב שיוכלו להקדיש לבתם הכלה.

המקרים הללו הגיעו לשולחנם של גדולי הדור, והכאיבו להם עד מאוד. סיפורים על כלות שבוששו להינשא מפני שלא יכלו לשלם אפילו את דמי השמלה, על משפחות שדחו שוב ושוב את מועד החופה, ואף על חתונות שהתבטלו למרבה הצער ולגודל החרפה – כל אלו הצביעו על צורך דחוף בהקמת קרן חדשה שתפעל בנפרד מקרנות היתומים.

לאחר דיון נרחב הכריעו מרנן ורבנן, כי יש להקים מיידית קרן לקראת כלה תחת חסותה של 'קופת העיר'. הקרן תסייע לכלות עניות מכלל ישראל, כאשר ההורים בריאים ומתפקדים, אך חסרי יכולת להכין את בתם לקראת החתונה. מטרתה להבטיח שלא תישאר כלה יהודייה לבדה, חסרת אונים, בשעה היקרה ביותר של חייה. רבותינו אף החליטו לקרוא לציבור לתרום בקביעות מדי חודש בחודשו לקרן המיוחדת.

הגר"מ שטרנבוך הניף ידו בהתרגשות גדולה ואמר, "כשיהודי תורם באופן קבוע למען הכנסת כלות לחופה והקמת בתים כשרים בישראל, בוודאי ראוי הוא שיהא ביתו בית של תורה וגדולה שיתאחדו על שולחנו, ומן השמים ישפיעו עליו רוב טובה וברכה!".

הגר"ש גלאי הדגיש כי זכות זו מבטיחה שתפילות התורמים יישמעו לרצון לפני אבינו שבשמים, והבהיר כי החכם עיניו בראשו, לתרום לקרן זו בקביעות ולנצל את כח התפילה שניתן לו בעקבות כך בימי הדין הקרבים, ובכל ימות השנה.

ראש הישיבה הגר"י הלל הוסיף "כשעם ישראל יוצא מגדרו ומסייע לכלה ענייה להיכנס תחת החופה, הדבר מעורר רחמים גדולים על כלל ישראל". עוד אמר: "מצווה זו היא מן הגדולות ביותר בצדקה, ומביאה ברכה והצלחה בכל תחומי החיים".

לא נחה דעתם של רבותינו עד שנמנו וגמרו אומר לגזור גזירה של ממש, בזו הלשון: "אנו למטה גוזרים אף שאין אנחנו ראויים לכך, מכל מקום הקב"ה טוב לכל אחד אף למי שאינו הגון - אנו בית דין של מטה גוזרים, שכל תורמי הסכום שביקשנו עבור קרן 'לקראת כלה' שעל ידי 'קופת העיר' יתבשרו בבשורות טובות בתוך ג' חודשים מעת התחייבות התרומה, והקב"ה ישלם להם שכרם כפי שמגיע להם".

במסגרת ההחלטות, נקבע כי הגר"ש גלאי יתפלל מדי ערב ראש חודש על כל התורמים לקרן, באמירת "מי שברך" מיוחד, כששמות התורמים בידיו. תפילה זו תעלה יחד עם מצוות הצדקה לרצון ולברכה, בעבור ישועה ורחמים בכל תחום.

עתה הפניה מופנית לכלל ישראל: להצטרף לייסוד הקרן ולהתחייב בסכום קבוע, לכל הפחות 1,000 ₪ בשנה – 83 ₪ בחודש – לטובת כלות עניות. זוהי תרומה נוספת מעבר לתרומות הקבועות ל'קופת העיר'. זכות עצומה זו תעמוד לתורמים מידה כנגד מידה, שיזכו לחתן את ילדיהם בקלות ובכבוד, ולא להזדקק למתנת בשר ודם.

בזכות מצווה יקרה זו, שנעשית מתוך רחמים ואחדות, יקוים בנו "לכה דודי לקראת כלה" – ונזכה במהרה ליום שבו ישיש ה' על עמו כמשוש חתן על כלה.

