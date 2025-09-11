סגולה לפרנסה בשפע: סכין מכסף עם חריטה אישית!

הרב שמעון גלאי ( צילום: באדיבות המצלם )

ראש השנה מתקרב, גזר דינם של כל בני האדם עוד מעט ונכתב, ועדיין יש בכוחנו לשנותו, ו'לשפר עמדות' לקראת ראש השנה ויום הכיפורים הקרבים ובאים.

קשיי הפרנסה מהעבר יכולים להיעלם ברגע, ההצלחה יכולה להאיר פנים בשנה הקרובה, בסייעתא דשמיא. כל מה שצריך זה רק לפתוח את שערי הפרנסה בשמים, והשפע כבר יזרום בלי הפסקה בכל השנה הקרובה. מנהג ישראל תורה, נהגו במשך הדורות לקנות סכין חדשה בתחילת השנה החדשה בסוף 'החות"ך חיים לכל חי", שנסוב על הפרנסה שהיא חיי האדם.

סודות נשגבים וכבירים טמונים בסגולה המיוחדת הזאת, וביתר שאת כשהיא משולבת במצוות צדקה טהורה ונשגבה של החזקת משפחות עניים בתמיכה כספית שמסייעת להם להאכיל את ילדיהם ולהבישם בבגדים מכובדים, המינימום הבסיסי וההכרחי ביותר.

על כן הורה הגאון הצדיק, עמוד התפילה בדורנו, רבי שמעון גלאי שליט"א, לייסד קרן מיוחדת של תמיכה במשפחות על ידי 'קופת העיר', וכל התורם סכום העולה כדי התמיכה החודשית שמעניקה 'קופת העיר' למשפחה נזקקת ממוצעת, יזכה לקבל מידיו הקדושות של הרב שליט"א סכן מחוטבת מכסף, ועליה חרוטה הקדשה אישית בחתימת ידו של הרב שליט"א.

בהקדשה האישית מברך מרן הגר"ש את התורמים כהאי לישנא: "לתורמי קופת העיר ברכה לפרנסה בשפע בשנת תשפ"ו ורוב נחת בעזה"י- שמעון גלאי".

ואכן, מאות תורמים כבר ניצלו את ההזדמנות המיוחדת, והעניקו תרומה כספית להחזקת משפחה נזקקת, צעד שבפני עצמו כבר קורע את רוע הגזירה ומבטיח להם שנה טובה ומתוקה.

בנוסף הם יזכו גם לקבל את הסכין המסוגלת מידיו הקדושות של עמוד התפילה, ולזכות בברכת קדשו מעומק הלב, בקול רועד ומלא תחנונים לפני היושב במרומים, שאכן יפרוש סוכת שלומו על התורמים בזכות מצוות הצדקה, וישפיע עליהם פרנסה בריווח גדול, חיים שלווים ומאושרים, ונחת מכל יוצאי חלציהם, לדורי דורות בסייעתא דשמיא.

