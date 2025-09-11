מאורע נדיר וחריג מאוד התחולל בביתו של פוסק הדור בירושלים עיה"ק. הגאון הגדול רבי משה שטרנבוך שזכה להגיע למרום מאה שנותיו בעסק התורה ללא לאות, ירד בעצמו והניף ידו הקדושה כדי לעורר על מצוקה כואבת עד מאוד – מצוקת כלות ישראל שנשארות חסרות כל לקראת יום חתונתן.

לא עוד מדובר ביתומות חסרות אב ואם, אלא אף בנות ממשפחות יקרות, הורים חיים וקיימים – אך אין בידם כל משאב להעמיד את בתם תחת החופה בכבוד. משפחות שכבודן שמור והן מתמודדות עם אתגרים כבדים, מחלות קשות או נסיבות חריגות – ניצבות מול מצב מביש עד דמעות: חתונות נדחות, כלות מחוסרות שמלה, ואף חופות שהתבטלו במקרים חריגים, מחוסר אמצעים.

המראות הקשים הגיעו עד שולחנם של שלושת עמודי ההוראה והתורה בדורנו: פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך, עמוד התפילה הגאון הגדול רבי שמעון גלאי, וראש הישיבה הגאון הגדול רבי יעקב הלל. שלושתם יחד התכנסו, ובלב כואב הכריעו: יש להקים מיידית קרן חדשה – 'קרן לקראת כלה', הפועלת תחת חסותה של קופת העיר.

נותרו פחות מ-300 מקומות לזכות להיות מאלף עמודי היסוד- אלף התורמים הראשונים, המייסדים של קרן "לקראת כלה".

ש סגולה לפרנסה בשפע: סכין מכסף עם חריטה אישית! אסף מגידו | מקודם

דברים נרגשים נאמרו באותו מעמד. הגר"מ שטרנבוך הניף ידו הקדושה ואמר: "כשיהודי תורם להכנסת כלה, בוודאי ביתו יהיה בית של תורה וגדולה". עמוד התפילה הגר"ש גלאי שליט"א הדגיש כי תפילות התורמים נשמעות לרצון, ואף קיבל על עצמו להתפלל מדי ערב ראש חודש על שמות התורמים ב"מי שברך" מיוחד.הגר"י הלל שליט"א הוסיף: "כשעם ישראל מסייע לכלה ענייה להיכנס לחופה, הדבר מעורר רחמים גדולים על כלל ישראל".

להצטרפות לאלף עמודי היסוד של קרן לקראת כלה ולזכות בגזירת רבינו לבשר בבשורות טובות תוך שלשה חדשים הקליקו כאן>>>

ולא בזה הסתפקו רבותינו שליט"א. במעמד נדיר נמנו וגמרו אומר בלשון נחרצת: "אנו למטה גוזרים, שכל מי שיתחייב בסכום שנקבנו לקרן 'לקראת כלה' – יתבשר בבשורות טובות בתוך שלושה חודשים מעת התחייבותו". זוהי הבטחה יוצאת דופן, חתומה בשלוש החותמות הגדולות של דורנו, לפיה כל תורם יזכה לישועה ניכרת בזמן קצר.

עם הקמת הקרן המיוחדת לפי הוראת רבותנו, יוצאת 'קופת העיר' בקריאה המופנית לכלל ישראל: להצטרף לייסוד הקרן בהתחייבות שנתית של 1,000 שקלים –רק 83 שקלים בחודש – תרומה נפרדת נוספת מעבר לתרומות הקבועות לקופת העיר. התחייבות זו אינה רק סיוע מרגש לכלות עניות שלא יוותרו בחרפתן, אלא גם התחייבות של ישועה אישית – בתוך שלושה חודשים, מפי שלושת הצדיקים הגדולים של דורנו.

בכך זוכים התורמים לא רק לקיים מצווה שאין למעלה ממנה – הכנסת כלה – אלא גם ליטול חלק בהבטחה נדירה: זכות עצומה להינשא בשמחה, לחתן את ילדיהם בכבוד, ולראות שפע ברכה וישועה בחייהם.

להצטרפות לאלף עמודי היסוד של קרן לקראת כלה ולזכות בגזירת רבינו לבשר בבשורות טובות תוך שלשה חדשים הקליקו כאן>>>