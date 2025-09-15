אני בשיקום אחרי החייאה, אשתי חולה. מי יסייע לעשרת ילדינו?"

זה היה רגע גורלי. אב למשפחה ברוכת ילדים, עשרה במספר, הובהל לבית החולים לאחר התמוטטות קשה. שבועות ארוכים היה מורדם ומונשם, בין חיים למוות. הרופאים נאבקו להציל את חייו, הילדים המתינו בבית בחרדה, והאישה - שגם היא מתמודדת כבר שנים עם מחלה קשה, נשארה לבדה מול מציאות בלתי נתפסת.

"כשפקחתי את העיניים לראשונה", הוא מספר, "לא ידעתי היכן אני. מכשירים מצפצפים, אינפוזיות מכל עבר. אמרו לי שהייתי מורדם ומונשם. עכשיו אני בשיקום. וכל הזמן הזה אני חושב רק על הילדים שלי, ועל אשתי שגם היא חולה ומתקשה לתפקד".

הבית, שעד לא מזמן היה שוקק חיים ושמחה, הפך בין לילה לבית במצוקה קשה. האם מתמודדת כבר שנים עם מחלה כרונית מתישה. האב ב"ה נחלץ ממוות אך מצוי בשיקום ארוך ומתיש. ועשרה ילדים נותרים חסרי אונים מול מציאות שלא ניתן לשאתה.

"אני מתחנן לעזרה", אומר האב בקול חנוק. "חיי ניצלו רק בזכות התפילות. עכשיו אני בשיקום, ואשתי עדיין חולה. יש לנו עשרה ילדים בבית. אנחנו חייבים עזרה דחופה כדי לשרוד".

ש מזעזע: גידול ממאיר התגלה בגזע המוח של הילדה הקטנה אסף מגידו | מקודם

לא נוכל לעמוד מנגד מול זעקת החולים! תורמים עכשיו וזוכים להבטחה

הקריאה הזו נוגעת בלב, ואנחנו לא יכולים להישאר אדישים. מדובר רק במקרה אחד מתוך מאות הפניות המגיעות מידי שנה ל'ועד הרבנים', שם מקימים במיוחד עבורם את קרן 'והסירותי', מיסודו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל.

אל מול המראות הנוראים, התכנסו גדולי ישראל בביתו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי דוד כהן, והכריזו על הקמת קרן חירום מיוחדת, קרן 'והסירותי', שתפעל להציל משפחות ולתמוך בהן בימים הקשים ביותר.

לבית הגר"ד כהן עלו ובאו מרן המשגיח הגאון רבי בנימין פינקלועמוד ההוראה הגאון רבי נפתלי נוסבוים, שעברו על המקרים הקשים ופסקו נחרצות: זכות גדולה וברכה נדירה עבור התורמים לקרן 'והסירותי'.

ראש הישיבה הגאון רבי דוד כהן: "אנחנו אומרים בראש השנה: 'מי במים ומי באש... מי יתייסר... מי בקיצו ומי לא בקיצו...' אין שום ספק שמי שיתרום לקרן הזה, יקוים בו 'תשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה'".

עמוד ההוראה רבי נפתלי נוסבוים: "כשריבונו של עולם רוצה להציל יהודי מגזירה שנגזרה עליו - הוא שולח לו את מצוות הצדקה עם יהודי שסובל מאותה הצרה. מי שיזכה לתת לקרן הזה - יעבירו ממנו את רוע אותן גזירות".

המשגיח הצדיק הגאון הגדול רבי בנימין פינקל: "אני זוכר ששאלתי את מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי זצוק"ל: מה יזכו התורמים לקרן 'והסירותי'? מרן השיב אחרי רגע: 'הוא לא יהיה חולה!'".

זה ההזדמנות שלנו לסייע למאות החולים ומשפחותיהם, ולזכות להבטחה הנדירה. "שלא יהיה חולה!".

לא נוכל לעמוד מנגד מול זעקת החולים! תורמים עכשיו וזוכים להבטחה