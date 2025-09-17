המחלות, המכאובים, הייסורים שחווים אנשים מסביב, לא נעלמים מעינינו. בפרוס השנה החדשה, השאיפה העיקרית של כל אחד ואחד מאתינו היא פשוטה – שנהיה בריאים, אנחנו, בני הזוג שלנו, ההורים שלנו וכמובן כמובן הילדים שלנו.

את הדאגה העמוקה הזאת של כל הורה לילדיו, של כל בן להוריו ושל כל אדם לעצמו, ביקש מרן שר התורה רבינו הגר"ח קניבסקי זצ"ל לבטל, ולשם כך תיקן את הסגולה המיוחדת כפי שקיבל מאביו קדוש ישראל רבינו הסטייפלער זצ"ל.

הסגולה המכונה 'והסירותי' נועדה לפרוס סוכת הגנה על התורמים סכום שיש בו ממש לצדקה, למנוע מהם כל נגע ומחלה.

הצטרפו לסגולה >>

רבני הקרן פרסמו קריאה מיוחדת בה הם ממליצים בחום: "כל מי שעיניו בראשו, יטול סניגוריה זו של תרומה לקרן 'והסירותי', כי היא מציאות ברורה ומוכחת שכל התורם לחולים - לא יהיו חולים בביתו!".

הרבנים מוסיפים חידוש מיוחד ופסק דין חדש ומעניין: "אלו המצפים לזיווגם, הנחשבים "פלג גופא" גם הם בכלל החולים, ובכלל ברכת וגזירת רבינו זצ"ל ש"לא יהיו חולים בביתו".

הרבנים קובעים גם שמידי ערב ראש חודש יעלה שליח קופת העיר לציון הק' של רבינו חיים קניבסקי זצ"ל , להעתיר שגם בחודש הבעל"ט תתקיים ברכת וגזירת רבינו זצ"ל שכל התורמים לא יהיו חולים, ולא יהיו חולים בביתם, כמו שנהג מרן זצ"ל בחיים חיותו להעתיר מידי ער"ח על כך.

כמו הם קובעים בהחלטה יוצאת דופן כי "ועד רבני קרן והסירותי ממנים את עמוד התפלה הגר"ש גלאי לכנס מידי ערב ראש חודש מושב בית דין של גדולי ישראל ורבני קרן והסירותי- להתפלל כמנהגו של רבינו זצ"ל שגם בחודש הבעל"ט כל התורם לקרן עבור החולים- מידה כנגד מידה לא יהיו חולים בביתו".

לתוספת ברכה ושמירה מתחייבים הרבנים"אנו מקבלים על עצמנו בלי נדר להוסיף מידי כמה ימים בברכת המזון תפלה מיוחדת עבור תורמי קרן והסירותי "הרחמן הוא יברך את תורמי קרן "והסירותי מחלה מקרבך" שעל ידי 'קופת העיר' – שתתקיים בהם גזירת וברכת רבינו הגדול שמריהו יוסף חיים ב"ר יעקב ישראל קניבסקי זיע"א שכל התורם לחולים לא יהיו חולים בביתו".

כך תזכו לישועה >>

לסיום קובעים הרבנים כי "כל התורמים הקבועים לקרן והסירותי יקבלו שטר מיוחד עם כתב וחתימת יד קדשו של רבינו הגר"ח קניבסקי זצ"ל, ועם פרטי התפלות שיעתירו עליהם בס"ד מידי חודש בחדשו, לאות ולעדות".

מאות רבות כבר הצטרפו, זה הזמן לעשות מעשה, ולחבור אליהם, לתרום 'סכום שיש בו ממש', ולזכות בשטר 'והסירותי' החתום על ידי מרנן ורבנן גדולי הפוסקים ובני ביתו של מרן שר התורה רבינו הגר"ח קניבסקי זצ"ל.

להצטרפות ל"והסירותי מחלה מקרבך הקליקו כאן>>>