מי שנכנס למשרדי ועד הרבנים, אינו יכול להישאר אדיש. ערימות על גבי ערימות של טפסים, בקשות דחופות ומדממות. על השולחנות, בקרטונים, בקלסרים – אלפי מכתבים שזועקים לעזרה. כל טופס מספר סיפור – והכאב מצטבר לגובה שאין לו סוף.

הבקשות הקשות ביותר מגיעות מחדרי בתי החולים. ילדים קרחים במחלקות אונקולוגיות, הורים מותשים בחדרי דיאליזה, נשים שבעליהן נפטרו ונותרו ללא משען, חולים בקרדיולוגיה, בפסיכיאטריה, בהמטולוגיה, במחלקות טיפול נמרץ – וגם אלו שכבר נשלחו לביתם, כשאין עוד מה לעשות מבחינה רפואית. כל מכתב הוא זעקה, כל חתימת יד – תחינה על החיים עצמם.

"אני אלמן שעובר טיפולים כימותרפיים", נכתב באחד מהם. "בעלי נפטר, אני סובלת ממחלה כרונית וחייבת לשלם שכירות", מתחננת אחרת. "הילד צריך לעבור ניתוח ואין לנו שום השתתפות מהקופה", כתוב בטופס נוסף.

תורמים עכשיו לקרן 'והסירותי' וזוכים לברכות הנדירות

ש אני בשיקום אחרי החייאה, אשתי חולה. מי יסייע לעשרת ילדינו?" אסף מגידו | מקודם

אל מול המראות הנוראים, התכנסו גדולי ישראל בביתו של ראש הישיבה הגאון הגדול רבי דוד כהן, והכריזו על הקמת קרן חירום מיוחדת, קרן 'והסירותי', שתפעל להציל משפחות ולתמוך בהן בימים הקשים ביותר.

לבית הגר"ד כהן עלו ובאו המשגיח הגאון רבי בנימין פינקל ועמוד ההוראה הגאון רבי נפתלי נוסבוים, שעברו על המקרים הקשים ופסקו נחרצות: זכות גדולה וברכה נדירה עבור התורמים לקרן 'והסירותי'.

ראש הישיבה הגאון רבי דוד כהן: "אנחנו אומרים בראש השנה: 'מי במים ומי באש... מי יתייסר... מי בקיצו ומי לא בקיצו...' אין שום ספק שמי שיתרום לקרן הזה, יקוים בו 'תשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה'".

רבי נפתלי נוסבוים: "כשריבונו של עולם רוצה להציל יהודי מגזירה שנגזרה עליו - הוא שולח לו את מצוות הצדקה עם יהודי שסובל מאותה הצרה. מי שיזכה לתת לקרן הזה - יעבירו ממנו את רוע אותן גזירות".

המשגיח הצדיק הגאון הגדול רבי בנימין פינקל שליט"א: "אני זוכר ששאלתי את מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי זצוק"ל: מה יזכו התורמים לקרן 'והסירותי'? מרן השיב אחרי רגע: 'הוא לא יהיה חולה!'".

תורמים עכשיו לקרן 'והסירותי' וזוכים לברכות הנדירות

ערב יום הדין, אין לאיש מאתנו את הפריווילגיה להישאר אדיש. כל אחד מכיר משפחה שנפגעה, כל אחד רואה מסביב את הכאב – אבל לא די ברחמים. חייבים להתגייס, להושיט יד בפועל.

התרומה לקרן 'והסירותי' היא לא רק הצלת חיים - היא גם ההצלה שלנו. מידה כנגד מידה!

השנה האחרונה הייתה קשה מנשוא. אנחנו לא יודעים מה ייכתב בשנה הקרובה. אבל דבר אחד ברור: לפני יום הדין – חייבים להצטרף לקרן 'והסירותי'. להציל את המשפחות, להציל את עצמנו.

תורמים עכשיו לקרן 'והסירותי' וזוכים לברכות הנדירות