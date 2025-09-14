מזעזע: גידול ממאיר התגלה בגזע המוח של הילדה הקטנה

לפני כמה חודשים, הם קיבלו את הבשורה הקשה ביותר: לבת הקטנה התגלה גידול ממאיר בגזע המוח.

מאותו רגע השתנו חייהם לבלי הכר. הילדה חזרה מבית החולים כשהיא נזקקת לאשפוז בית מלא ולסיוע סיעודי בכל פעולה בסיסית. האם, שנדרשה להיות צמודה לילדה יום ולילה, נאלצה להפסיק את עבודתה.

האב, שמנסה להחזיק את המשפחה, מוצא את עצמו מול הרים של הוצאות – טיפולים יקרים, תרופות, ציוד סיעודי, שכירות, מזון. והילדים האחרים בבית? הם חווים מציאות של קריסה כלכלית ונפשית שאין לה גבול.

"אנחנו לא יודעים מה ילד יום", מספר האב בכאב. "הילדה שלנו שוכבת, מחוברת למכשירים, ואנחנו לא מצליחים לעמוד בהוצאות. זה מצב של חיים ומוות. חייבים הצלה דחופה - לא רק בשבילה, אלא גם בשביל שאר הילדים בבית".

לא נוכל לעמוד מנגד מול זעקת החולים! תורמים עכשיו וזוכים להבטחה

הקריאה הזו נוגעת בלב, ואנחנו לא יכולים להישאר אדישים. מדובר רק במקרה אחד מתוך מאות הפניות המגיעות מידי שנה ל'ועד הרבנים', שם מקימים במיוחד עבורם את קרן 'והסירותי', מיסודו של הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל.

אל מול המראות הנוראים, התכנסו גדולי ישראל בביתו של ראש הישיבה הגאון הגדול רבי דוד כהן, והכריזו על הקמת קרן חירום מיוחדת, קרן 'והסירותי', שתפעל להציל משפחות ולתמוך בהן בימים הקשים ביותר.

לבית הגר"ד כהן עלו ובאו המשגיח רבי בנימין פינקל ורבי נפתלי נוסבוים, שעברו על המקרים הקשים ופסקו נחרצות: זכות גדולה וברכה נדירה עבור התורמים לקרן 'והסירותי'.

ראש הישיבה הגאון רבי דוד כהן: "אנחנו אומרים בראש השנה: 'מי במים ומי באש... מי יתייסר... מי בקיצו ומי לא בקיצו...' אין שום ספק שמי שיתרום לקרן הזה, יקוים בו 'תשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה'".

עמוד ההוראה רבי נפתלי נוסבוים: "כשריבונו של עולם רוצה להציל יהודי מגזירה שנגזרה עליו - הוא שולח לו את מצוות הצדקה עם יהודי שסובל מאותה הצרה. מי שיזכה לתת לקרן הזה - יעבירו ממנו את רוע אותן גזירות".

המשגיח רבי בנימין פינקל: "אני זוכר ששאלתי את מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי זצוק"ל: מה יזכו התורמים לקרן 'והסירותי'? מרן השיב אחרי רגע: 'הוא לא יהיה חולה!'".

זה ההזדמנות שלנו לסייע למאות החולים ומשפחותיהם, ולזכות להבטחה הנדירה. "שלא יהיה חולה!".

